Глава военной разведки Украины в интервью NYT заявил, что ситуация в Харьковской области «становится все более критической» Он утверждает, что Россия может начать наступление и в Сумской области

Пожар в Харькове, начавшийся после удара российских беспилотников. 4 мая 2024 года Viacheslav Mavrychev / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что в Харьковской области ситуация «с каждым часом становится все более критической».

Глава украинской разведки, как утверждает издание, согласился с оценкой большинства украинских официальных лиц и экспертов, что одна из задач российского наступления связана с попыткой истощить украинские резервы и вынудить ВСУ переместить их с других участков фронта. Буданов также отметил, что найти дополнительные силы для ВСУ сложно.

«Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — цитирует главу ГУР The New York Times.

По мнению Буданова, в течение нескольких дней украинским войскам удастся стабилизировать этот участок боевых действий, но затем российские войска могут начать новое наступление севернее Харькова, в Сумской области.

Позже в эфире украинского телевидения Буданов не так критично оценивал ситуацию в Харьковской области. Он заявил, что нельзя говорить о том, что российские войска имеют «значительный успех».

«Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации. То есть противник в принципе уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства», — приводит его слова «Украинская правда».

Что касается Сумской области, Буданов отметил, что российская армия «с самого начала» планировала операцию в этом регионе.

«По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье (город Суджа со стороны РФ), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана», — заявил Буданов.

Бои в Харьковской области

Российские военные начали новое наступление в Харьковской области. Его возможной целью называют создание «буферной зоны»

Бои в Харьковской области

Российские военные начали новое наступление в Харьковской области. Его возможной целью называют создание «буферной зоны»

The New York Times также пишет, что в понедельник, 13 мая, бои шли на окраине Волчанска — города, расположенного к северо-востоку от Харькова. По словам украинского военнослужащего Дениса Ярославского, который командует подразделением, участвующим в боевых действиях в этом районе, российские войска продолжают наносить авиаудары по городу.

«Они сбрасывают от пяти до семи бомб каждые три минуты», — рассказал он журналистам.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко накануне говорил, что Волчанск подвергается массированным обстрелам со стороны российских войск и «в каком-то смысле» превращается в Бахмут или Марьинку. По его словам, российские военные применяют тактику выжженной земли, когда попытке захвата территории предшествует период массированных обстрелов.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 мая сообщал, что на харьковском направлении украинские военные отражают атаку российских войск на линии Шебекино — Волчанск, ситуация там оценивается как «контролируемая». В украинском Генштабе фактически подтвердили, что ВСУ отступили из населенного пункта Лукьянцы. О потере Лукьянцов также сообщал украинский OSINT-проект DeepState.

Минобороны России в сводке за 14 мая сообщило, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Ведомство также заявило, что подразделения группировки ВС РФ «Север» захватили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и «продвинулись в глубину обороны» ВСУ.

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