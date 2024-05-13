Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что в последние дни Волчанск подвергается массированным обстрелам со стороны российских войск, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, за последние три дня Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года». Он отметил, что россияне используют для ударов по городу артиллерию и управляемые авиационные бомбы.

«Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку», — заявил Тимошко в эфире «Украинского радио».

Глава харьковской полиции добавил, что российские военные применяют тактику выжженной земли, когда попытке захвата территории предшествует период массированных обстрелов. В связи с этим он призвал жителей города эвакуироваться. «Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным», — подчеркнул он.

Российские провоенные телеграм-каналы начали писать о новом наступлении России в Харьковской области утром 10 мая. Позднее эту информацию подтвердили власти Украины. В Минобороны РФ официально о начале наступления не сообщали, однако с тех пор российское ведомство отчиталось о захвате девяти населенных пунктов в регионе.

Генштаб ВСУ сообщил утром 13 мая, что российские войска «имеют тактический успех» в боях за Волчанск. По данным украинских военных, для наступления на город командование ВС РФ задействовало значительные силы — до пяти батальонов. Вечером 13 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные нанесли огненное поражение российским силам, потеснили их и проводят зачистку на северной окраине Волчанска.

В полиции Харьковской области днем 13 мая отчитались об эвакуации более чем 1700 человек из приграничных районов. По информации главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, в Волчанске осталось около 200-300 мирных жителей.

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