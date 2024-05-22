Минобороны РФ объявило о захвате Клещеевки в Донецкой области

Российские войска захватили село Клещеевка в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Село Клещеевка расположено в нескольких километрах от Бахмута.

Вечером 21 мая российский «военкор» Юрий Котенок писал, что российская армия взяла «высоту южнее Клещеевки и само село в низине». По его словам, украинские войска «оттягиваются за канал Северский Донец — Донецк, где выстроена оборона в виде линии опорных пунктов».

В сводке Генштаба ВСУ за вечер 21 мая говорилось, что российские войска атакуют в районе Клещеевки. В утреннем сообщении украинской армии отмечалось, что на краматорском направлении армия РФ пытается улучшить тактическое положение, атаки ведутся в том числе в направлении Клещеевки, но ситуация «под контролем». В дневной сводке 22 мая о Клещеевке ничего не говорится.

Украинские войска освободили Клещеевку в сентябре 2023 года в ходе контрнаступления. Сообщалось, что село полностью разрушено.

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