Война Восемьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

В Кемеровской области задержали троих подростков по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге

Сотрудники полиции в городе Белово Кемеровской области задержали троих 16-летних подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне Бочаты — Артышта-1, сообщили в транспортной полиции Сибири.

В полиции утверждают, что задержанные подростки, по их словам, «откликнулись на предложение заработать 60 тысяч рублей» и получили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге. При обыске у них изъяли бутылку с остатками горючей смеси, мобильные телефоны, банковские карты и вещи, в которых они были в момент совершения поджога.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Всех троих арестовали на два месяца.