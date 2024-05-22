Война Восемьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 мая читайте здесь.
Главные новости:
- В Сумской области несколько населенных пунктов остались без электричества после удара российских войск
- Над Белгородской областью сбиты три беспилотника и шесть реактивных снарядов.
- Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» «Либерально-демократическую Лигу Украины».
В селе Рог Покровской общины Донецкой области два человека погибли при обстреле, сообщили в областной администрации.
Еще два человека, включая ребенка, получили ранения. Также в результате обстрела поврежден подземный газопровод низкого давления. От газа отключены 126 абонентов частного сектора.
В Кемеровской области задержали троих подростков по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге
Сотрудники полиции в городе Белово Кемеровской области задержали троих 16-летних подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне Бочаты — Артышта-1, сообщили в транспортной полиции Сибири.
В полиции утверждают, что задержанные подростки, по их словам, «откликнулись на предложение заработать 60 тысяч рублей» и получили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге. При обыске у них изъяли бутылку с остатками горючей смеси, мобильные телефоны, банковские карты и вещи, в которых они были в момент совершения поджога.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Всех троих арестовали на два месяца.
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ
В Борисовском районе Белгородской области на подлете к селу Беленькое силы ПВО сбили несколько воздушных целей, один мирный житель погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще один житель пострадал — у него закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и рук, ушибы ног. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.
В результате атаки были повреждены четыре частных жилых домовладения, а также три производственных площадки, сообщил Гладков. Какие конкретно воздушные цели были сбиты, губернатор не уточнил.
Украинские морские дроны Sea Baby оснастили системами залпового огня «Град»
Источники в украинских спецслужбах рассказали нескольким изданиям, что оснащенные «Градами» морские дроны СБУ уже «успешно отработали» по российским позициям на Кинбурнской косе, расположенной в Николаевской области, в ночь на 20 мая.
В Шебекинском округе Белгородской области местная жительница пострадала при атаке со стороны ВСУ
Силы ПВО сбили воздушную цель в Шебекинском городском округе на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, в результате атаки пострадала мирная жительница, получившая осколочные ранения рук и ног. Ее доставили в больницу.
Также повреждены четыре частных жилых дома — у них пробиты кровли и посечены фасады.
Американские конгрессмены обратилась к главе Пентагона с требованием разрешить Украине наносить удары по целям внутри России
Группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с письмом, в котором потребовала разрешить Украине применять американское оружие для ударов по целям на территории России.
Также конгрессмены призвали предоставить Украине дополнительные семь комплексов Patriot и обучить управлению истребителями F-16 больше украинских летчиков.
Среди подписавших письмо конгрессменов семь демократов и шесть республиканцев.
- В Белом доме выступают против ударов американским оружием по целям внутри России. На этом условии США в том числе предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
- В середине мая в Вашингтон прибыла украинская делегация, которая намеревалась уговорить Белый дом снять ограничения. Украинские чиновники, как писала газета The Wall Street Journal, также обратились к администрации Джо Байдена с просьбой определить цели, по которым ВСУ могут наносить удары собственным оружием.
В Покровске Донецкой области семейная пара погибла при ракетном ударе, их 10-летний сын получил ранения
Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области, сообщила областная прокуратура. Снаряд попал во двор частного дома, погибли два человека — 52-летний мужчина и его 46-летняя жена. Их десятилетний сын получил минно-взрывную травму. Также пострадал 24-летний местный житель.
По предварительным данным, удар был нанесен ракетой «Искандер». В результате атаки были повреждены три домохозяйства и газопровод.
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Навлинским районом.
Пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет, добавил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский поезд, сообщил губернатор региона
По словам Вячеслава Гладкова, беспилотник атаковал поезд, следовавший без пассажиров, на участке железной дороги Белгород-Наумовка.
Пострадавших нет. В результате атаки повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей, сообщил Гладков.
Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» «Либерально-демократическую Лигу Украины»
По версии ведомства, организация «открыто распространяет антироссийские идеи и осуществляет сбор средств для поддержки формирований киевского режима», а ее представители на международных площадках призывают к помощи Украине, международной блокаде России, расширению антироссийских санкций, а также «поддерживают экстремистские организации и оказывают помощь их активистам».
Таким образом, считает Генпрокуратура, организация нацелена на «дискредитацию органов власти» и российской внешней политики, а также на размещение «недостоверной информации» о действиях российских вооруженных сил, «дестабилизацию обстановки» и «эскалацию напряженности» в российском обществе.
В Сумской области после удара российских войск по энергетическому объекту жители остались без электричества
Российские войска нанесли авиаудар по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп в Сумской области, заявили в областной администрации. В результате удара несколько населенных пунктов, в том числе, город Сумы, остались без электричества.
Линия электропередач также повреждена в результате обстрела в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, ночью над областью были сбиты три беспилотника, пострадавших в результате атаки нет.
Всего российские войска запустили по территории Украины 24 беспилотника типа «Шахед-131/136». Все 24 дрона были сбиты, сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Беспилотники, по его словам, были уничтожены в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.
Минобороны России отчиталось о трех беспилотниках и шести реактивных снарядах, сбитых над Белгородской областью
В течение ночи российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Калужской областью, заявили в Минобороны России. О последствиях атак не сообщается.
Кроме того, около семи утра в Белгородской области были уничтожены шесть снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Град», утверждают в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне вечером сообщил, что система ПВО сработала над городом Старый Оскол, где был сбит один беспилотник. В результате падения его осколков повреждены фасады двух частных жилых домовладений и один автомобиль, пострадавших нет.
В Калужской области дрон был уничтожен над Дзержинским районом, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Владислав Шапша.
Здравствуйте. Начинается 819-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями войны. Спасибо, что вы с нами.