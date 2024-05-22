«Ведомости»: Михаил Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 миллиарда долларов из-за заморозки своих активов

Российский бизнесмен Михаил Фридман через представителей предложил властям Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации из-за того, что в стране в рамках санкций Евросоюза заморозили его . Об этом 22 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на слова двух источников, знакомых с текстом уведомления.

По их данным, адвокаты Фридмана направили уведомление еще в феврале, но пока не получили ответа.

Михаил Фридман считает, что власти Люксембурга незаконно экспроприировали его активы. Бизнесмен требует, чтобы ему выплатили компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов — во столько он оценил стоимость замороженных активов. По словам источников, это примерная оценка, поскольку Фридман не может нанять экспертов-оценщиков в ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией.

Источники «Ведомостей» рассказали, что Фридман считает, что Люксембург, заморозив активы, нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой. В соответствии с этим договором у властей Люксембурга есть полгода на ответ, после чего Фридман может обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.

Представитель Фридмана не ответил на запрос «Ведомостей». Журналисты также обратились с запросом в правительство Люксембурга.

Люксембургский ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова в конце 2023 года подал в арбитраж иск против Украины на более чем один миллиард долларов из-за «незаконной экспроприации» принадлежавшего холдингу Sense Bank (ранее — «Альфа-банк Украина»).

Михаил Фридман и Петр Авен в апреле 2024 года добились в суде отмены двух решений о санкциях ЕС против них, при этом еще одно решение осталось в силе.

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