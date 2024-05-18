The Wall Street Journal: Украина попросила США снять ограничения на использование американского оружия для ударов по военным объектам в России

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой определить цели, по которым ВСУ могут наносить удары собственным оружием, а также снять соответствующие ограничения на использование американского оружия, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных и чиновников.

По их данным, запрос Украины поступил на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении у американских властей. «Они просили [США] о помощи в нанесении ударов по [объектам на территории] России. Это касалось не только систем вооружения, но и дополнительной помощи в нанесении ударов», — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

Издание напоминает, что ранее США предоставили Украине дальнобойные ракетные ATACMS, но при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России. В середине мая издание Politico сообщило, что в Вашингтон прибыли украинские чиновники, чтобы уговорить власти США снять ограничения на использование поставляемого оружия для ударов по российской территории.

В свою очередь советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби 17 мая заявил, что США выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории. «Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась», — заявил он

Как писало агентство Reuters, ракеты ATACMS дальностью до 300 километров Украина получила в составе военного пакета помощи, утвержденного Байденом в марте. США и ранее передавали украинским военным ракеты ATACMS, но c меньшим радиусом действия.

За последние дни Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о перехваченных ракетах. Например, в ночь на 15 мая российские силы ПВО сбили десять ракет ATACMS, утверждали в ведомстве. Местные власти сообщали, что часть ракет сбили в районе аэродрома Бельбек. Журналист The New York Times Кристиан Триберт со ссылкой на спутниковые снимки писал, что в результате этой атаки были уничтожены три военных самолета.

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