На аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму в результате двух украинских ударов были уничтожены три военных самолета, сообщает CNN.

Как пишут журналисты, на спутниковых снимках, сделанных компаниями BlackSky и Maxar, видны два сгоревших самолета на основной стоянке и еще один — припаркованный в стороне. Кроме того, в результате атак было разрушено одно здание, а еще одно повреждено.

По данным журналиста The New York Times Кристиана Триберта, на аэродроме были уничтожены два истребителя МиГ-31 и один Су-27. Кроме того, один МиГ-29 получил повреждения, предположительно, значительные. Также Триберт пишет, что в при атаке был уничтожен резервуар для хранения топлива.

Потери самолетов также подтверждают российские военные телеграм-каналы, например, Grey Zone и «Осведомитель». Репост публикации последнего сделал телеграм-канал «Рыбарь». По их данным, аэродром был атакован ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

Также в сети появились кадры последствий ударов, сделанные на земле. На фотографиях, опубликованных в телеграм-каналах «Бавовна» и Karymat, запечатлена, как утверждается, сгоревшая радиолокационная станция от зенитно-ракетного комплекса С-300 или С-400. Grey Zone пишет, что при атаке, предположительно, были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 и радар 92Н6Е.

ВСУ атаковали аэродром Бельбек в ночь на 15 мая. В Минобороны РФ тогда заявили, что силы ПВО сбили над Крымом десять ракет ATACMS. В свою очередь губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что несколько ракет были сбиты в районе аэродрома. Поздно вечером телеграм-канал Astra сообщил о новом пожаре на аэродроме. Тогда в Минобороны отчитались о пяти сбитых ракетах ATACMS. По данным украинского канала «Крымский ветер», в результате атаки на аэродроме загорелся топливный склад.

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 мая нанесли массированный удар беспилотниками по трем российским регионам и аннексированному Крыму. В Минобороны РФ заявили, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов, в том числе 51 беспилотник был сбит над территорией Крыма, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью.

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