Севастополь попал под обстрел. На аэродроме Бельбек второй раз за день произошел пожар

На аэродроме Бельбек на северо-западе Севастополя произошел пожар вечером 15 мая, сообщил российский телеграм-канал Astra со ссылкой на подписчиков.

Украинский мониторинговый паблик «Крымский ветер» утверждает, что, по данным источника, аэродром Бельбек атаковали, в результате удара загорелся топливный склад. Движение украинцев и крымских татар «Атеш», в свою очередь, заявило, что зафиксированы попадания по нескольким военным объектам в Крыму. Независимых подтверждений этой информации нет.

Телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ, утверждает, что силы ПВО сбили несколько целей над Севастополем и Симферополем. «По некоторым данным, из Херсонской области выпущены ракеты ATACMS», — утверждает канал.

О взрывах сообщили жители Севастополя, Симферополя, Джанкоя и Гвардейского, пишет «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»)

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ. «Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», — утверждает Развожаев.

Украинские войска уже атаковали аэродром Бельбек в ночь на 15 мая, применив дальнобойные ракеты ATACMS. «Крым.Реалии» пишет, что, согласно спутниковым снимкам от 15 мая, на аэродроме возник пожар. Движение «Атеш» утверждает, что под удар попал склад ракетно-артиллерийского вооружения, где хранились ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. По неподтвержденным данным «Атеш», на складе произошла детонация боеприпасов.

США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в апреле, сообщало агентство Reuters. После этого украинские военные несколько раз использовали ракеты для ударов по Крыму.