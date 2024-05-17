Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило более 100 украинских беспилотников В Новороссийске и Туапсе атакованы НПЗ, аннексированный Севастополь остался без электричества

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 мая нанесли массированный удар беспилотниками по трем российским регионам и аннексированному Крыму, сообщает Минобороны РФ.

Как утверждает российское военное ведомство, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов, в том числе 51 беспилотник сбит над территорией Крымского полуострова, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, в акватории Черного моря авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров, добавили в министерстве.

В Крыму дроны атаковали Севастополь. Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки упавших дронов повредили подстанцию «Севастополь», в результате чего город частично остался без света. По данным чиновника, на полное восстановление работы подстанции потребуется около суток, поэтому в городе будут точечные отключения электроэнергии. Из-за атаки власти приняли решение отменить занятия во всех школах и детских садах Севастополя. Пострадавших в результате атаки нет, утверждает Развожаев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. «В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются», — написал он в телеграме.

По данным телеграм-каналов, в Новороссийске атаке подверглась нефтебаза и морской порт, в некоторых районах города пропал свет. Из-за воздушной атаки в городе временно не работал общественный транспорт. Утром ограничения на передвижения сняли. В местном управлении образования заявили, что школы и детские сады Новороссийска работают в штатном режиме, но родители могут самостоятельно принимать решение, отправлять или нет детей в учебные заведения.

Издание «Астра» со ссылкой на источники пишет, что в Новороссийске повреждены по меньшей мере две нефтебазы и два терминала. Речь идет о «Новороссийском мазутном терминале» и терминале «Импортпищепром», а также нефтебазе Газпрома в поселке Кириловка и нефтебазе «Грушовая балка» компании Транснефть. Жители города заявили, что слышали ночью более трех десятков взрывов.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что утром 17 мая украинские беспилотники также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На месте падения дронов возник пожар, который вскоре был ликвидирован. О пострадавших информации не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью в регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность. По его словам, один из дронов атаковал автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. В машине находились водитель и семья из трех человек. Два человека — женщина и четырехлетний ребенок — погибли. Двое мужчин получили ранения, но от госпитализации отказались.

Также, написал Гладков в своем телеграм-канале, в селе Бессоновка Белгородской области атакована автозаправочная станция — в результате взрыва загорелся один из резервуаров, его оперативно потушили.

Украинские власти не комментируют сообщения об атаках на российские регионы. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ночью 17 мая российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа «Шахед». По утверждению военных, все дроны были сбиты средствами ПВО в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

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