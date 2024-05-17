Война Восемьсот четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 мая силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников, 51 из которых — над Крымом, 44 — над Краснодарским краем.
- В Новороссийске атаке подверглась нефтебаза и морской порт, в Туапсе — нефтеперерабатывающий завод.
- В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и четырехлетний ребенок.
- ВСУ сообщили, что ночью армия РФ атаковала Украину 20 дронами, все они были сбиты.
Журналисты также спросили у Зеленского, не подталкивают ли Украину партнеры на переговоры с Россией.
«Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива — саммит мира», — ответил президент Украины.
Зеленский заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию с наступлением армии РФ в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами 17 мая заявил, что украинским войскам удалось «стабилизировать» ситуацию с наступление российской армии на севере Харьковской области. По его словам, войска РФ продвинулись на 10 километров.
«Главное на сегодня — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована… На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения — и не было», — приводит его слова «Украинская правда».
Видео атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе
Над Украиной за ночь сбили 20 беспилотников
Российские войска ночью 17 мая атаковали Украину беспилотниками типа «Шахед», всего было выпущено 20 дронов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его данным, все 20 беспилотников были сбиты в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.
Подробнее о ночной атаке дронов:
- В Крыму дроны атаковали Севастополь. Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки упавших дронов повредили подстанцию «Севастополь», в результате чего город частично остался без света. По данным чиновника, на полное восстановление работы подстанции потребуется около суток, поэтому в городе будут точечные отключения электроэнергии. Из-за атаки власти приняли решение отменить занятия во всех школах и детских садах Севастополя.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. По данным телеграм-каналов, в Новороссийске атаке подверглась нефтебаза и морской порт, в некоторых районах города пропал свет.
- Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что утром 17 мая украинские беспилотники также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На месте падения дронов возник пожар, который вскоре был потушен.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один из дронов атаковал автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. В машине находились водитель и семья из трех человек. Два человека — женщина и четырехлетний ребенок — погибли. Двое мужчин получили ранения, но от госпитализации отказались.
Минобороны РФ заявило, что сбило более 100 украинских беспилотников. В Новороссийске и Туапсе атакованы НПЗ, в Севастополе пропал свет
В ночь на 17 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по трем российским регионам и аннексированному Крыму, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов, в том числе 51 беспилотник сбит над территорией Крымского полуострова, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, в акватории Черного моря авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Здравствуйте! Начинается 814-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.