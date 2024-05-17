Война Восемьсот четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Журналисты также спросили у Зеленского, не подталкивают ли Украину партнеры на переговоры с Россией.

«Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива — саммит мира», — ответил президент Украины.