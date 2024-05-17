The Washington Post: в первый день российского наступления в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink

В первый день нового наступления российских войск в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, которые они используют для связи на передовой, рассказали украинские военные газете The Washington Post.

Утром 10 мая у 125-й бригады территориальной обороны прервалась связь с дронами из-за радиоэлектронных помех с российской стороны. По словам командира украинского подразделения с позывным «Артист», военные, наблюдавшие за наращиванием группировки российских войск у границы, были «полностью ослеплены».

«Это была самая большая проблема. Мы не видели, как российские войска передвигались и связывались только по рации или по телефонам, где они еще работали», — рассказал Артист.

Терминалы спутниковой связи Starlink у украинских военных вышли из строя впервые за все время с февраля 2022 года, пишет The Washington Post.

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе существенно обострилась, а 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. Власти также начали эвакуировать местных жителей из приграничных сел Харьковской области.

17 мая в Минобороны России заявили, что за неделю российские войска захватили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Владимир Зеленский, который за день до этого провел заседание ставки главнокомандующего в Харьковской области, заявил, что украинским войскам удалось «стабилизировать» ситуацию в Харьковской области, а российские войска продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров. Вместе с этим Владимир Путин, выступавший в Харбинском университете в Китае, заявил, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова.

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