В здании военной академии в Петербурге взорвался учебный боеприпас. Пострадали семь человек

Обновлено. В военной академии «сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа. Пострадали семь человек, они доставлены в больницу, пишет ТАСС. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие в академии «находится в зоне ответственности Минобороны и не носит террористического характера».

В Петербурге на территории военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых произошел взрыв, пишут телеграм-каналы Baza, Mash на Мойке и «Ротонда», а также «Фонтанка».

О взрыве в районе военной академии также рассказал житель Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию Калининского района.

По данным «Фонтанки», в подвале вуза взорвался учебный боеприпас. О взрыве учебного боеприпаса также пишет телеграм-канал «Ротонда» со ссылкой на источники. Телеграм-каналы Baza и Shot писали, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, однако подтверждений этому нет.

Baza пишет о семи пострадавших в результате взрыва. Один из них, как утверждает телеграм-канал, находится в реанимации. По данным «Фонтанки», пострадавших как минимум двое, по данным Mash — трое.