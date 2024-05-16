Война Восемьсот тринадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 мая читайте здесь.
Любое использование оружия Запада против мирных городов России повлечет ответное применение более мощного оружия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», — написал Володин в телеграме утром 16 мая.
Володин заявил, что попытки депутатов Верховной рады убедить США разрешить Украине применять поставляемые американские вооружения для поражения целей на территории РФ, ведут к трагедии, которая «может затронуть все человечество».
- Накануне стало известно, что делегация украинских чиновников и депутатов приехала в Вашингтон, чтобы убедить конгресс США в необходимости снятия запрета на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России.
Семь украинских военных отправили домой из Германии за правоэкстремисткую символику, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ.
Военные проходили обучение в Германии. В ходе учебного курса зафиксировали семь случаев, когда украинцы носили правоэкстремистскую символику.
Немецкие солдаты, работающие с украинцами в рамках учебной программы, регулярно проходят инструктаж по правоэкстремистской символике, подчеркнул МИД Германии.
Следственный комитет РФ заявил, что возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 стран, воюющих на стороне Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Следствие документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран: уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестована», — заявили в СК.
Кроме того, российское следствие завершило расследование двух уголовных дел, по которым заочно привлечены к уголовной ответственности два гражданина Финляндии и Грузии, воюющие на стороне Украины.
Два мирных жителя погибли в селе Карловка Донецкой области в минувшие сутки, 15 мая, сообщил глава региональной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, всего за сутки российские войска семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены более 40 жилых домов и один объект инфраструктуры.
Российские войска обстреляли Чугуев в Харьковской области в ночь на 16 мая, сообщила «Суспільне Харків» глава города Галина Минаева. По предварительным данным, войска РФ атаковали город из ракетного комплекса С-300.
«Дома повреждены. Комиссия утром их обследует, устанавливает количество. Есть такие, которые совсем не подлежат восстановлению, есть такие, которые возможно восстановить. Есть такие, где просто стекла выбиты. По меньшей мере — до десятка домов. Люди все живы. Был пожар в частном домовладении», — сказала Минаева.
По ее словам, у двух местных жительниц острая реакция на стресс.
Прокуратура Харьковской области сообщила, что задержан 18-летний гражданин Украины, которого подозревают в том, что он помогал России подорвать оборону Харьковской области.
По данным следствия, в начале 2024 года 18-летний студент из Харькова через телеграм начал общаться с сотрудником ФСБ по Белгородской области. Российские спецслужбы поручили ему собрать данные о местах базирования ВСУ и военной техники в Харькове. В прокуратуре отметили, что России были необходимы эти данные для планирования нового наступления на регион. За сотрудничество студенту пообещали вознаграждение.
По версии следствия, подозреваемый ходил по Харькову, пытаясь найти места базирования украинских военных, фотографировал локации, отмечал координаты и передавал сотруднику ФСБ.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Подозреваемый арестован без права внесения залога.
ФСБ России сообщила, что задержала в Крыму двух граждан РФ, которые, как утверждается, планировали по заданию украинских спецслужб подрыв на железнодорожных путях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
Задержанные мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, как заявили в ФСБ, также пересылали украинской разведке информацию о военных и технике.
По данным спецслужбы, Главное управление разведки министерства обороны Украины завербовало мужчину в октябре 2023 года. «В дальнейшем фигурант привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они осуществляли фотографирование и отправку противнику мест проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове», — заявили в ФСБ.
Подозреваемых в работе на украинские спецслужбы задержали, когда они пытались заложить взрывное устройство под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района в Крыму.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороне взрывных устройств.
«Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием», — добавили в ФСБ.
Кадры Евгения Малолетки и других военных фоторепортеров — на фоне главных достопримечательностей Европы
Полномасштабная война идет уже третий год — и для многих из тех, кого тяжелые бои, разрушения и гибель близких не касаются напрямую, она стала фоном. Пусть болезненным и тревожным, но не влияющим на повседневность так сильно, как на первых этапах вторжения. Художник, фотограф и активист Данила Ткаченко решил напомнить, что украинцы каждый день продолжают погибать и лишаться своих домов из-за российских ракет, — так появился фотопроект «Инверсия». Ткаченко взял 12 кадров, сделанных фоторепортерами, которые документируют войну, и разместил их рядом с достопримечательностями в восьми городах Европы, от Парижа до Праги. Это снимки Евгения Малолетки, Максима Дондюка, Михаила Палинчака и других фотожурналистов. На фоне их кадров Ткаченко сфотографировал украинских беженцев. «Медуза» публикует этот проект.
Два истребителя МиГ-31 уничтожены в результате атаки на военный аэродром Бельбек в Севастополе в ночь на 15 мая, утверждает телеграм-канал Astra со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания в экстренных службах региона, при атаке на аэродром сгорел склад горюче-смазочных материалов. Утверждается, что пострадали 11 российских военных.
Украинские войска в ночь на 15 мая атаковали аэродром Бельбек, применив дальнобойные ракеты ATACMS. Согласно спутниковым снимкам от 15 мая, на аэродроме возник пожар. Движение украинцев и крымских татар «Атеш» утверждает, что под удар попал склад ракетно-артиллерийского вооружения, где хранились ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. По неподтвержденным данным «Атеш», на складе произошла детонация боеприпасов.
Кроме того, как заявили источники Astra, утром 15 мая украинская ракета ударила по ЗРК С-400 «Триумф» в районе села Вишневое в Крыму. В результате атаки ракетный комплекс загорелся. Погибли двое военных, двое получили ранения.
В Минобороны РФ утверждали, что в ночь на 15 мая средства ПВО уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. О потерях и повреждениях в ходе атаки российское ведомство не сообщало.
- Вечером 15 мая аэродром Бельбек повторно атаковали. Astra утверждает, что в результате атаки ракет ATACMS уничтожена заправочная станция.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях российских атак в минувшие сутки. По его данным, в течение 15 мая погиб один человек и пострадали 13.
- Из-за обстрела Харькова вечером 15 мая повреждено пятиэтажное здание, восемь автомобилей. Ранены два мужчины 20 и 40 лет.
- В селе Богуславка в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка. Пострадала женщина.
- В Чугуеве в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка. Пострадали две женщины, одной 69 лет, другой 81 год.
- В селе Графское Чугуевского района в результате обстрела ранена 87-летняя женщина.
- В Волчанске в результате обстрела ранен 70-летний мужчина.
- В селе Колесниковка Купянского района в результате обстрела травмирована 55-летняя женщина.
- В Дергачевской общине в поле в результате попадания дрона в трактор ранен 25-летний тракторист.
- В Купянске в результате взрыва боеприпаса погиб 50-летний мужчина.
- В Харьковском районе в результате обстрела повреждено здание общежития, амбулатория общей практики семейной медицины и дом. Пострадали четыре работника медучреждения.
Российские войска продолжают атаки на Липцы и Волчанск в Харьковской области, следует из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 15 мая.
Сообщается, что 15 мая подразделения украинских войск успешно отбили четыре атаки ВС РФ на направлениях Пыльная — Липцы, Лукьянцы — Слобожанское, Пыльная — Слобожанское, Муром — Старица.
Бои продолжаются на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Слобожанское, Пыльная — Слобожанское, Муром — Старица, Плетеневка — Волчанск. Как утверждается, ВСУ не допустили потерь позиций.
«Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем», — заявили в Генштабе.
Кроме того, на купянском направлении украинские подразделения отбили 20 атак ВС РФ.
Боевые действия продолжаются на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка. «В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения осуществили перегруппировку на более выгодные позиции», — отметили в Генштабе.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
На аэродроме Бельбек на северо-западе Севастополя произошел пожар вечером 15 мая, сообщил российский телеграм-канал Astra. Утверждается, что в результате атаки ракет ATACMS уничтожена заправочная станция.
Украинский мониторинговый паблик «Крымский ветер» утверждает, что, по данным источника, на аэродроме в результате удара загорелся топливный склад. Движение украинцев и крымских татар «Атеш», в свою очередь, заявило, что зафиксированы попадания по нескольким военным объектам в Крыму. Независимых подтверждений этой информации нет.
Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников и ракет на российские регионы и Крым
В ночь на 16 мая российские силы ПВО сбили над территорией Белгородской, Тульской, Брянской и Калужской областей беспилотники, реактивные снаряды и ракеты, также дроны и ракеты атаковали Крым, заявили в Минобороны России.
Над Белгородской областью сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотник, утверждают в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около полуночи сообщил, что город Шебекино обстреляли из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, пострадали два человека. Повреждены восемь частных жилых домов и несколько автомобилей.
Еще шесть беспилотников атаковали Крым. Как заявляет Минобороны России, четыре из них уничтожены, два перехвачены. Также накануне вечером 15 мая над полуостровом сбили пять запущенных со стороны Украины ракет ATACMS, утверждает ведомство.
Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, объявлявший вечером воздушную тревогу, сообщил, что на Северной стороне осколки сбитой ракеты повредили два частных дома и автомобиль, пострадавших нет.
Здравствуйте! Начинается 813-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.