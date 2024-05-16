Война Восемьсот тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ России сообщила, что задержала в Крыму двух граждан РФ, которые, как утверждается, планировали по заданию украинских спецслужб подрыв на железнодорожных путях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Задержанные мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, как заявили в ФСБ, также пересылали украинской разведке информацию о военных и технике.

По данным спецслужбы, Главное управление разведки министерства обороны Украины завербовало мужчину в октябре 2023 года. «В дальнейшем фигурант привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они осуществляли фотографирование и отправку противнику мест проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове», — заявили в ФСБ.

Подозреваемых в работе на украинские спецслужбы задержали, когда они пытались заложить взрывное устройство под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района в Крыму.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороне взрывных устройств.

«Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием», — добавили в ФСБ.