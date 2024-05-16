Комитет Госдумы по обороне выступил против предоставления отсрочки от призыва по мобилизации для отцов троих детей
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
В заключении комитета говорится, что законопроект нуждается в «существенной доработке», а его принятие в нынешнем виде «негативно отразится на комплектовании» армии.
В настоящий момент отсрочку могут получить отцы, которые воспитывают четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Документ предполагал расширить перечень оснований для отсрочки, предоставив ее отцам троих детей до 18 лет.
В комитете заявили, что«с пониманием» относятся к стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан от « неблагоприятных последствий мобилизации», однако «согласиться с предложенным способом защиты многодетных семей» не могут.
Депутат Госдумы Нина Останина, которая выступила одним из авторов законопроекта, заявила телеграм-каналу Baza, что не согласна с решением комитета. По ее словам, она будет настаивать на доработке поправок.
Я не говорю о полной мобилизации, тут понятно, что все граждане, что называется, под ружье. Но при частичной мобилизации возможна отсрочка для отцов с тремя детьми. В указе президента дано определение, что многодетная семья — это не с четырьмя, а с тремя детьми. К сожалению, до комитета по обороне это не дошло.
Мобилизацию в России объявили в конце сентября 2022 года. В ноябре власти заявили, что призыв по мобилизации завершен. При этом Владимир Путин не подписал соответствующий указ.
В начале октября Минобороны опубликовало новость о том, что отцам троих детей предоставят отсрочку по мобилизации. Позднее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал это решение «жестом доброй воли». В марте 2023 года Нина Останина сообщила, что директива Генштаба носила рекомендательный характер.