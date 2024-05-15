Война Восемьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 мая читайте здесь.
В Ростовской области дроны атаковали топливную базу
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 15 мая в результате атаки двух беспилотников произошли два взрыва на топливной базе в Пролетарском районе. По его данным, пострадавших нет, возгорания топлива не произошло.
Других подробностей глава региона не сообщил.
Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию. По информации СМИ, это связано с ситуацией на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию, которые должны были состояться в конце этой недели. CNN Portugal утверждает, что такое решение было принято «из-за тяжелой внутренней ситуации в Украине».
«Не сообщая подробностей, окружение главы украинского государства должно быть понимало, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, не располагает в данный момент к выездам за границу», — пишет издание.
Минобороны России также сообщает, что ночью над Белгородской областью были сбиты две противорадиолокационнные ракеты Harm, две бомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников. Еще пять дронов были уничтожены над Курской областью и три — над Брянской областью.
Минобороны России заявило, что Крым был атакован 10 ракетами ATACMS
Над Крымом в ночь на 15 мая были сбиты 10 дальнобойных ракет ATACMS, заявили в Минобороны России.
Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил об отражении массированной атаки. По его информации, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. Позже Развожаев написал, что обломки одной из сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской. Пострадавших, по его словам, при этом не было.
Украинский мониторинговый паблик «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщал о взрывах в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, а также в Евпатории и в Бахчисарайском районе. По данным спутниковых снимков, на аэродроме возникли три очага пожара в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов, пишет «Крымский ветер».
Здравствуйте! Начинается 812-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.