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Война Восемьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 мая читайте здесь.

В Ростовской области дроны атаковали топливную базу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 15 мая в результате атаки двух беспилотников произошли два взрыва на топливной базе в Пролетарском районе. По его данным, пострадавших нет, возгорания топлива не произошло. 

Других подробностей глава региона не сообщил.

Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию. По информации СМИ, это связано с ситуацией на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию, которые должны были состояться в конце этой недели. CNN Portugal утверждает, что такое решение было принято «из-за тяжелой внутренней ситуации в Украине». 

«Не сообщая подробностей, окружение главы украинского государства должно быть понимало, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, не располагает в данный момент к выездам за границу», — пишет издание.

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Минобороны России также сообщает, что ночью над Белгородской областью были сбиты две противорадиолокационнные ракеты Harm, две бомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников. Еще пять дронов были уничтожены над Курской областью и три — над Брянской областью.

Минобороны России заявило, что Крым был атакован 10 ракетами ATACMS

Над Крымом в ночь на 15 мая были сбиты 10 дальнобойных ракет ATACMS, заявили в Минобороны России.

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил об отражении массированной атаки. По его информации, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. Позже Развожаев написал, что обломки одной из сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской. Пострадавших, по его словам, при этом не было.

Украинский мониторинговый паблик «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщал о взрывах в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, а также в Евпатории и в Бахчисарайском районе. По данным спутниковых снимков, на аэродроме возникли три очага пожара в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов, пишет «Крымский ветер».

Здравствуйте! Начинается 812-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.