Война Восемьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию. По информации СМИ, это связано с ситуацией на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию, которые должны были состояться в конце этой недели. CNN Portugal утверждает, что такое решение было принято «из-за тяжелой внутренней ситуации в Украине».

«Не сообщая подробностей, окружение главы украинского государства должно быть понимало, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, не располагает в данный момент к выездам за границу», — пишет издание.

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