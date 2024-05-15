Аэропорты Казани и Нижнекамска прерывали работу из-за угрозы атаки дронов. В столицу Татарстана не смогла вовремя вылететь делегация талибов
Обновление: К 10:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска были сняты.
Аэропорты Казани и Нижнекамска утром 15 мая временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве, не став уточнять деталей. Российские аэропорты приостанавливают отправление и прием рейсов в том числе из-за угрозы дронов.
Минобороны РФ заявило о сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике «самолетного типа». По данным Baza, дрон был сбит в Верхнеуслонском районе Татарстана.
Baza пишет, что из-за закрытия аэропорта в Казань из Москвы не смогла вовремя вылететь делегация «Талибана», которая должна принять участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
В апреле 2024 года Татарстан был атакован дронами впервые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тогда под удар попали общежитие в особой экономической зоны «Алабуга» и нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.