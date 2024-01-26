Суд в Хорватии решил передать Украине 92-метровую яхту Виктора Медведчука. Судно арестовали весной 2022 года

Окружной суд в хорватском городе Сплит принял решение передать Украине 92-метровую яхту Royal Romance украинского политика Виктора Медведчука, сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Украины Елена Дума.

«Получено заверение, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует», — написала Дума.

Она уточнила, что агентство получило разрешение на повторный осмотр судна. После оценки стоимости яхты ее планируют продать. «Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом», — добавила Дума.

Яхту Royal Romance стоимостью около 200 миллионов евро в 2015 году приобрела компания Fregata Marine, которой владела Оксана Марченко, супруга Медведчука. В 2021 году судно переписали на другую компанию. В марте 2022 года яхту арестовали власти Хорватии. В ноябре судно осмотрели сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов.

В октябре 2023 года «Верстка» нашла у семьи Медведчука новую яхту стоимостью 9,6 миллиона долларов (около 846 миллионов рублей). Судно под названием «Аморэ Мио» спустили на воду в 2023 году. Российскую таможню оно прошло 26 июля. Получателем яхты в России, по данным таможни, выступило АО «Ренессанс», бенефициарным владельцем которого была Оксана Марченко.

Виктор Медведчук до войны был самым известным в Украине пророссийским политиком. Его также называют кумом Путина: он рассказывал, что президент РФ является крестным отцом его дочери.

В 2021 году власти Украины обвинили Медведчука в госизмене и отправили под домашний арест. После начала полномасштабной войны политик сбежал из-под домашнего ареста. Вскоре его задержали, а в сентябре Медведчука передали России в рамках обмена пленными. Киев тогда обменял политика и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали».

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