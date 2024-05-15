Минобороны РФ заявило, что российские военные захватили село Работино в Запорожской области. ВСУ освободили его во время контрнаступления летом 2023 года

Минобороны РФ в ежедневной сводке заявило, что российские военные взяли под контроль село Работино в Запорожской области.

Как утверждается, Работино полностью контролируется бойцами группировки войск «Днепр».

Также в Минобороны России объявили о захвате двух населенных пунктов на Харьковском направлении (Глубокое и Лукьянцы). Таким образом, с начала наступления в Харьковской области 10 мая российские военные установили контроль над 12 селами.

В ВСУ это не комментировали.

Работино было одним из ключевых населенных пунктов, который украинским войскам удалось освободить в Запорожской области во время летнего наступления в 2023 году. С тех пор на протяжении нескольких месяцев российские военные пытались снова его захватить.

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Что еще происходит на фронте

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая