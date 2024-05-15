Минобороны РФ заявило, что российские военные захватили село Работино в Запорожской области. ВСУ освободили его во время контрнаступления летом 2023 года
Источник: Минобороны России
Минобороны РФ в ежедневной сводке заявило, что российские военные взяли под контроль село Работино в Запорожской области.
Как утверждается, Работино полностью контролируется бойцами группировки войск «Днепр».
Также в Минобороны России объявили о захвате двух населенных пунктов на Харьковском направлении (Глубокое и Лукьянцы). Таким образом, с начала наступления в Харьковской области 10 мая российские военные установили контроль над 12 селами.
В ВСУ это не комментировали.
Работино было одним из ключевых населенных пунктов, который украинским войскам удалось освободить в Запорожской области во время летнего наступления в 2023 году. С тех пор на протяжении нескольких месяцев российские военные пытались снова его захватить.