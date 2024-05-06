Госдума запретила «иноагентам» баллотироваться на выборах

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав», которые запрещают «иностранным агентам» участвовать в российских выборах в качестве кандидатов.

Принятые поправки дополняют закон нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», пишет «Интерфакс».

Запрет распространяется на выборы в федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также органы местного самоуправления.

Поправки также предусматривают досрочное прекращение полномочий «иноагентов» в органах власти через 180 дней после вступления закона в силу.

«Иноагенты» и лица, включенные в реестр «экстремистов и террористов» также не смогут быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами и уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

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