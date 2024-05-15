Следующие месяцы станут решающими. Могут начаться переговоры Что говорят в США о российском наступлении в Украине

Украинские военные из 225-й штурмовой бригады в городе Часов Яр, 27 апреля 2024 года. Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Россия добилась преимущества на фронте в Украине и готова изменить «траекторию войны», пишет газета The New York Times. Журналисты пришли к такому выводу по итогам бесед с чиновниками Белого дома и военными экспертами.

Как сообщает NYT, полтора года назад в Белом доме и Пентагоне обсуждали, могут ли российские силы быть полностью вытеснены из Украины. Но теперь, с учетом российского наступления, администрация Джо Байдена обеспокоена перспективами на фронте.

Одним из факторов, которыми Россия смогла с успехом воспользоваться, стала задержка с одобрением пакета военной помощи Украине конгрессом США. Из-за этого Россия получила огромное преимущество в артиллерии. Кроме того, возникла нехватка боеприпасов у ПВО Украины — и российские войска смогли беспрепятственно атаковать украинские позиции планирующими бомбами.

Вдобавок к этому артиллерия и беспилотники, поставляемые Украине от США и других стран НАТО, подавляются российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они оказались очень эффективными, пишет NYT. В некоторых случаях, отмечает издание, Россия успешно обманывала приемники GPS и сбивала с курса украинские ракеты, выпущенные из установок HIMARS. Кроме того, российские военные стали лучше отслеживать перемещения этих установок, а в некоторых случаях — уничтожать их, даже если они хорошо замаскированы.

Еще одним фактором, повлиявшим на положение дел на фронте, стала задержка со стороны Украины в принятии закона о мобилизации. В середине апреля Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца в военное время. В силу закон вступает 16 мая.

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Наиболее очевидным преимущество российских войск выглядит под Харьковом, где началось новое наступление. Минобороны России заявило о захвате нескольких сел в этом регионе. Однако, по мнению некоторых опрошенных NYT экспертов, стратегическая цель России состоит в том, чтобы оттянуть украинские войска и ослабить линию фронта в других местах — и начать еще одно наступление в районе Донбасса. «Основной целью России по-прежнему остается возвращение остальной части Донбасса», — считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Как отмечает NYT, в администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев станут решающими, и в какой-то момент стороны конфликта могут перейти к переговорам о перемирии — например, о договоре наподобие того, который положил конец боевым действиям в в 1953 году.

Вместе с тем американские чиновники выражают уверенность в том, что ситуация изменится, когда западное оружие начнет поступать на фронт — скорее всего, в июле — а Зеленский найдет способ пополнить войска. Майкл Кофман считает, что российская армия обладает стратегической инициативой, но «окно возможностей начнет закрываться, когда мы вступим в 2025 год».

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