Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке по состоянию на 23:00 14 мая, что украинские войска переместили свои силы возле города Волчанск и села Лукьянцы в Харьковской области.

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», — сказано в заявлении Генштаба.

Волчанск и Лукьянцы расположены на севере Харьковской области вблизи границы с Россией.

Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. В Генштабе ВСУ сообщили 13 мая, что российские военные «имеют тактический успех» в боях за Волчанск. Утром 14 мая в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные «провели изменение позиций» в районе села Лукьянцы для сохранения жизни солдат.

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