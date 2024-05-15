Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин занял пост командующего Ленинградским военным округом, который был создан в феврале 2024 года. Такая должность Лапина указана в списке участников встречи президента РФ с командующих войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля.

О назначении на пост командующего Московским военным округом в марте сообщали источники URA.Ru, но официально эта информация до настоящего момента подтверждена не была.

В феврале 2024 года был создан еще один военный округ — Московский. Его командующим, следует из опубликованного Кремлем списка, стал генерал-полковник Сергей Кузовлев — ранее он возглавлял Южный военный округ. Временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа, к которому отнесены аннексированные Россией территории Украины, в списке указан генерал-полковник Геннадий Анашкин.

Александр Лапин с 2017 года командовал Центральным военным округом (ЦВО) РФ. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Лапин занимал пост командующего группировкой войск «Центр», которая захватывала Луганскую область. В октябре 2022 года Лапина публично жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его, в частности, «бездарем» и обвинив в сдаче Лимана. С критикой Лапина также выступал создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Лапин вскоре после этого покинул пост командующего «Центром». Сообщалось, что он был назначен начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Что еще известно о генерале Лапине

Генерал Лапин назначен начальником Главного штаба сухопутных войск РФ За вторжение в Украину он получил звание Героя России. Потом его уволили — после критики со стороны Кадырова

Что еще известно о генерале Лапине

Генерал Лапин назначен начальником Главного штаба сухопутных войск РФ За вторжение в Украину он получил звание Героя России. Потом его уволили — после критики со стороны Кадырова