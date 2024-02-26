Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов, а также включил аннексированные территории в Южный военный округ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О военно-административном делении», согласно которому, в числе прочего, в России вновь появляются Ленинградский и Московский военные округа.

Ленинградский военный округ определен в административных границах республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

К Московскому военному округу отнесены территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также Москвы.

Этим же указом аннексированные Россией территории Украины отнесены к Южному военному округу.

Военные округа с центрами в Москве и Санкт-Петербурге существовали до 2010 года. О планах вновь сформировать их министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии. Тогда отмечалось, что войскам Западного военного округа со штабом в Санкт-Петербурге в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году было нанесено тяжелое поражение.

Еще о реформе российской армии

Посреди войны против Украины в России объявлена масштабная реформа армии. Зачем это Путину и Шойгу? Ну, помимо того, что она свидетельствует о явных ошибках военного командования

Еще о реформе российской армии

Посреди войны против Украины в России объявлена масштабная реформа армии. Зачем это Путину и Шойгу? Ну, помимо того, что она свидетельствует о явных ошибках военного командования