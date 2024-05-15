На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он ранен Главное, что об этом известно

Роберт Фицо Monasse Thierry / ANDBZ / ABACA / Scanpix / LETA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате покушения, совершенного днем 15 мая в городе Гандлова в центральной части Словакии (190 километров от Братиславы). На Фицо напали после заседания кабинета министров страны, когда он подошел к местным жителям. Преступник, личность которого пока не раскрывается, крикнул Фицо «Робо, иди сюда», после чего произвел, по разной информации, от двух до пяти выстрелов, сообщают словацкие медиа. После нападения охранники унесли Фицо в автомобиль.

Покушение на премьер-министра Словакии Meduza

Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии, сообщается в его фейсбуке. В то же время источники издания Dennikn утверждают, что жизни Фицо после покушения ничего не угрожает. По данным источников, он ранен в живот и, по-видимому, в руки и ноги. По информации Pravda, пострадавший премьер-министр находится в тяжелом состоянии. На вертолете Фицо доставили в больницу в Банска-Быстрице, недалеко от Гандловы, поскольку перевозка в Братиславу могла занять много времени.

Полицейские сразу же задержали нападавшего. Мотивы преступника неизвестны. По данным телеканала Joj, в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице в западной Словакии. По данным издания HN, покушение совершил 71-летний Юрай Ц. (Juraj C.), его фамилия не приводится. По неподтвержденной информации, которая появилась в соцсетях, это Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». По данным Aktuality, ранее он работал в частной охранной компании, а в 2016 году на него напали в торговом центре в Левице. Сын подозреваемого в покушении на Фицо сообщил СМИ, что у его отца есть оружие, которым он законно владеет. Он отрицает, что его отец — пациент психиатрической лечебницы.

Задержание нападавшего на Роберта Фицо в городе Гандлова. 15 мая 2024 года Radovan Stoklasa / Reuters / Scanpix / LETA

Действующий президент Словакии Зузана Чапутова осудила покушение на Роберта Фицо. «Совершенно потрясена сегодняшним жестоким нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое я осуждаю самым решительным образом», — написала она в соцсети X (бывшем твиттере). Слова поддержки Роберту Фицо высказали политики соседних со Словакией стран, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Чехии Петр Павел. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь назвал «ужасающим» покушение на «главу правительства соседнего государства-партнера». «Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере», — сказал Зеленский.

Покушение осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо». Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «шокирован и потрясен стрельбой в премьер-министра Роберта Фицо».

Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия». В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что будет выступать против военной помощи Украине.

Читайте также

Премьер Словакии, популист Роберт Фицо критикует Украину и призывает ее отказаться от территорий, захваченных Россией. Он правда поддерживает Путина? «Медуза» объясняет, в чем его интерес

Читайте также

Премьер Словакии, популист Роберт Фицо критикует Украину и призывает ее отказаться от территорий, захваченных Россией. Он правда поддерживает Путина? «Медуза» объясняет, в чем его интерес