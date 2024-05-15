«Я в ужасе. Эти новости шокируют» Первые реакции на покушение на Роберта Фицо

Роберта Фицо увозят с места, где на него было совершено покушение. 15 мая 2024 года Radovan Stoklasa / Reuters / Scanpix / LETA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 мая получил тяжелые ранения в результате покушения. В политика несколько раз выстрелили, когда он вышел на улицу с заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего задержали, его мотивы пока неизвестны. Роберта Фицо госпитализировали с ранениями в живот и грудь. Вот что об этом говорят в Европе.

Действующий президент Словакии

Совершенно потрясена сегодняшним жестоким нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое я осуждаю самым решительным образом. Я желаю ему много сил в этот критический момент и скорейшего выздоровления. Мои мысли также с его семьей и близкими.

Бывший премьер-министр, избранный президент Словакии

Покушение на премьер-министра представляет собой угрозу всему, что до сих пор украшало словацкую демократию.

С ужасом я получил информацию о том, что премьер-министр Роберт Фицо стал объектом покушения после заседания правительства в Гандлове и во время встречи с жителями получил огнестрельные ранения в результате нападения.

Я в ужасе от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению. Нам не обязательно соглашаться во всем, но существует множество способов выразить наше несогласие демократическим и законным путем.

Покушение на одного из высших конституционных чиновников представляет собой беспрецедентную угрозу словацкой демократии. Если мы будем выражать различные политические взгляды с оружием на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы построили вместе за 31 год словацкого суверенитета.

Я желаю премьер-министру скорейшего выздоровления и исцеления. И я искренне надеюсь, что такие бессмысленные и жестокие действия станут предметом всеобщего осуждения.

Премьер-министр Польши

Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с вами в этот тяжелый момент.

Президент Чехии

Нападение на Роберта Фицо, вне зависимости от его мотивов, заслуживает осуждения. Оно должно стать для нас предупреждением о том, к чему может привести углубление враждебности и агрессии в обществе. Я желаю Роберту Фицо выйти из этого инцидента без последствий.

Президент Украины

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасает. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере. Мы искренне надеемся на скорое выздоровление Роберта Фицо и выражаем солидарность с народом Словакии.

Глава Еврокомиссии

Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли — с премьер-министром Фицо и его семьей.

Генеральный секретарь НАТО

Шокирован и потрясен тем, что стреляли в премьер-министра Роберта Фицо. Я желаю ему сил для скорейшего выздоровления. Мои мысли с Робертом Фицо, его близкими и народом Словакии.

Федеральный канцлер Германии

Я глубоко шокирован новостью о трусливом нападении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилие не должно существовать в европейской политике. В эти часы мои мысли с Робертом Фицо, его семьей и гражданами Словакии.

Премьер-министр Венгрии

Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай бог здоровья ему и его стране!

Премьер-министр Эстонии

Глубоко потрясена покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Нападки на избранного лидера — это также нападки на саму идею демократии. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления. Мои мысли с его семьей и близкими.

Премьер-министр Латвии

Актам насилия нет места в обществе. Глубоко потрясена, узнав о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления! В этот трагический час мои мысли с премьер-министром Фицо, его родственниками и близкими.

Председатель правительства Испании

В ужасе и возмущении из-за нападения на словацкого премьер-министра. Испания поддерживает Роберта Фицо, его семью и словацкий народ в это чрезвычайно трудное время. Ничто и никогда не может оправдать насилие.

Премьер-министр Нидерландов

Шокирован нападением на моего давнего коллегу, премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей.

Решительно осуждаем покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в XXI веке.

Посол России в Словакии

Я был шокирован, когда узнал о жестоком покушении на Вас. Решительно осуждаю этот жестокий акт и выражаю убежденность в неизбежности наказания для виновных. Примите мои искренние слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Грузии

Мы решительно осуждаем жестокое и безрассудное нападение на Роберта Фицо, премьер-министра Словакии. Наши мысли с ним и с народом Словакии в это трудное время.

Премьер-министр Хорватии

Я глубоко шокирован новостью о нападении на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю этот ужасный акт насилия. Наши мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом.

Президент Румынии

Потрясен, узнав о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления. Решительно осуждаю подобные экстремистские действия, которые угрожают нашим основным европейским ценностям.

Премьер-министр Италии

С глубоким потрясением я узнала известие о трусливом нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Все мои мысли с ним, его семьей и дружелюбным словацким народом. Также от имени правительства Италии я хочу выразить самое решительное осуждение любых форм насилия и посягательств на кардинальные принципы демократии и свободы.

Президент России

Уважаемая госпожа президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что это качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.

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