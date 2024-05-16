«Важные истории»: с начала войны россияне зарегистрировали на оккупированных территориях Украины около 500 компаний. Через них вывозят украинское зерно

С февраля 2022 года на оккупированных территориях Украины были зарегистрированы 892 сельскохозяйственных компании. Больше половины из них открыли предприниматели из российских регионов, остальные — местные жители, подсчитали «Важные истории».

Пришедшие на оккупированные территории россияне открывают компании, чтобы заниматься вывозом украинского зерна, пишут журналисты. В числе этих компаний они нашли как минимум одну, принадлежащую 43-летнему Эльбеку Заиеву из Чечни. Как выяснили «Важные истории», его брат Али Заиев входит в число силовиков, близких к главе Чечни Рамзану Кадырову.

На фотографиях, найденных журналистами, Али Заиев стоит рядом с двумя братьями из семейства Делимхановых. Их родственника, депутата Госдумы Адама Делимханова, «Важные истории» называют «правой рукой Кадырова». На еще одном снимке Заиев, одетый в военную форму, вместе с другими силовиками стоит рядом с самим Кадыровым. Кроме того, в одной из заметок на сайте «Единой России» Али Заиев упоминается как представитель регионального фонда имени Ахмата Кадырова, убитого отца нынешнего главы Чечни.

Компанию «Агро 24» Эльбек Заиев зарегистрировал в феврале 2024 года. Она находится в поселке Аскания-Нова Херсонской области, и, как следует из документов, занимается выращиванием зерновых культур, оптовой торговлей зерном и другими видами сельскохозяйственной деятельности. Выяснить, сколько Заиев заработал на продаже зерна с оккупированных территорий, пока сложно, потому что компания еще не публиковала финансовую отчетность, а расчеты чаще всего проводятся наличными, отмечают «Важные истории».

В июне 2022 года «Русская служба Би-би-си», отследив перемещения перевозчиков, рассказала, что украинское зерно из Херсонской и Запорожской области вывозят по железной дороге и специальными грузовиками в Крым. Такими же способами вывозился подсолнечник. В 2023 году, по данным украинских властей, россияне с оккупированных территорий почти пять миллионов тонн зерна.

Украинские фермеры говорили журналистам, что российские военные забирают у них урожай, не предлагая никаких денег, и заставляют регистрироваться в назначенных Россией «военно-гражданских администрациях». Мелких и средних предпринимателей, по их словам, вынуждали продавать зерновые культуры по сильно заниженным ценам.

Близкие к Кадырову чеченские бизнесмены получают и другие активы на оккупированных территориях. Как выяснила «Русская служба Би-би-си» в феврале 2023 года, совладельцем компании, которая должна была заняться восстановлением разрушенного во время взятия Мариуполя металлургического комбината имени Ильича, стал чеченский предприниматель Валид Корчагин, связанный с Кадыровым и семьей сенатора Сулеймана Геремеева.

как россия вывозит зерно из украины

Как зерно из Украины становится «российским» и попадает на международный рынок Главное из расследования Financial Times

как россия вывозит зерно из украины

Как зерно из Украины становится «российским» и попадает на международный рынок Главное из расследования Financial Times