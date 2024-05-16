Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников и ракет на российские регионы и Крым. В Шебекино пострадали два жителя

В ночь на 16 мая над территорией четырех российских областей были сбиты беспилотники, реактивные снаряды и ракеты, также дроны и ракеты атаковали Крым, заявили в Минобороны России.

Над Белгородской областью были сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотник, утверждают в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около полуночи сообщил, что город Шебекино был обстрелян из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, пострадали два человека: один мужчина получил осколочное ранение левой кисти, второй — осколочное ранение спины. Обоих доставили в больницу. Повреждены восемь частных жилых домов и несколько автомобилей.

Еще шесть беспилотников атаковали Крым. Как заявляет Минобороны России, четыре из них были уничтожены, два перехвачены. Также накануне вечером над полуостровом были сбиты пять запущенных со стороны Украины ракет ATACMS, утверждает ведомство.

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев, объявлявший вечером воздушную тревогу, сообщил, что на Северной стороне осколки сбитой ракеты повредили два частных дома и автомобиль, еще в одном районе взрывная волна повредила шесть окон. Пострадавших в результате атаки, по его словам, нет.

Кроме того, как заявили в Минобороны России, два беспилотника были сбиты над Тульской областью и по одному — над Брянской и Калужской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник уничтожен над Почепским районом, пострадавших и разрушений нет. В Калужской области дрон был уничтожен в Сухиничском районе, пострадавших и разрушений также нет, сообщил глава региона Владислав Шапша. Временно исполняющий обязанности главы Тульской области Дмитрий Миляев атаку не комментировал.