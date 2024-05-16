Юрай Цинтула, совершивший 15 мая покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не был членом какой-либо радикальной группы, но принимал участие в антиправительственных акциях протеста. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток, сообщает Dennik N.

По словам Шутай-Эштока, Цинтула был «активно вовлечен в политические события».

Мотивом для покушения, передает Dennik N слова Шутай-Эштока, предположительно было несогласие стрелявшего с деятельностью правительства Фицо — сокращением военной помощи Украине, вмешательством властей в деятельность медиакомпании RTVS, упразднением офиса спецпрокурора или увольнением главы судебного совета страны.

Состояние Роберта Фицо, по данным на середину дня 16 мая, остается тяжелым. «Мы пока не можем сказать, что побеждаем, потому что масштаб ранений, вызванных четырьмя пулями, очень велик», — сообщил журналистам министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на убийство, ему грозит пожизненное заключение. Сам он признал, что планировал атаку в течение нескольких дней, но утверждает, что не хотел убивать Фицо.

Читайте также

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он ранен Главное, что об этом известно

Читайте также

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он ранен Главное, что об этом известно