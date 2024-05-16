Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине хватило бы двух систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы не дать российским войскам захватить Харьков, однако сейчас на фронте сложилась «очень серьезная ситуация», сообщает телеканал ABC News.

«Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут», — заявил президент корреспонденту ABC News Джеймсу Лонгману во время поездки в харьковский госпиталь.

Отвечая на вопрос Лонгмана, виновата ли в обострении ситуации на харьковском направлении задержка согласования военной помощи для Украины в конгрессе США, Зеленский заявил, что в произошедшем виноваты все. «Это мир виноват. Они дали возможность Путину захватывать. Но теперь мир может помочь», — сказал президент.

Корреспондент ABC News отметил, что многих американцев беспокоит то, какие суммы выделяются в США Украине. Зеленский заявил, что эти средства не передаются Украине напрямую. «Это деньги, потраченные на американские фабрики, на создание американских рабочих мест. А мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — резюмировал президент.

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области 10 мая. После этого Минобороны России объявило о захвате ряда населенных пунктов, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе существенно обострилась. 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. Вместе с этим местные власти эвакуируют жителей из приграничных сел Харьковской области.

Владимир Зеленский 16 мая провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове и назвал ситуацию в области «в целом контролируемой». По его словам, украинские военные наносят российской армии «ощутимые потери».

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