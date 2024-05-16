«Ситуация в целом контролируемая». Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове

Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове и назвал ситуацию в области «в целом контролируемой».

В ходе ставки Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также командующих подразделений «Хортица» Юрия Содоля и «Харьков» Михаила Драпатого. «Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам», — написал Зеленский.

Ситуацию в Харьковской области Зеленский назвал «в целом контролируемой» и заявил, что украинские военные наносят российской армии «ощутимые потери», но признал, что направление остается «крайне сложным» и ВСУ будут усиливать свои подразделения.

Начальники Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки доложили Зеленскому о намерениях российский войск, а глава Службы безопасности Украины — о контрдиверсионных мерах. Кроме того, президент Украины выслушал доклады глав областных администраций других приграничных и прифронтовых регионов.

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. Вскоре Минобороны России объявило о захвате ряда населенных пунктов, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе существенно обострилась. 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. Вместе с этим власти эвакуируют местных жителей из приграничных сел Харьковской области.

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военная сводка «медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая