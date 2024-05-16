МВД Украины: российские военные берут в плен и расстреливают жителей Волчанска

Российские военные в ходе боев в северной части города Волчанска Харьковской области начали брать в плен местных жителей, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По утверждению министра, войска РФ, пытающиеся закрепиться в городе, не позволяют мирным жителям эвакуироваться, людей похищают и сгоняют в подвалы.

«Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили», — пишет Клименко в своем телеграм-канале.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Клименко добавил, что полицейские продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения, и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию жителей.

Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. В Генштабе ВСУ сообщили 13 мая, что российские военные «имеют тактический успех» в боях за Волчанск. На следующий день ВСУ объявили, что переместили свои силы возле Волчанска «на более выгодные позиции». В сводке 16 мая Генштаб заявил, что украинские военные сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Карта боев от «Медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая

Карта боев от «Медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая