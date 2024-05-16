«Фурии» помогают украинским военным вести разведку и корректировать огонь артиллерии в Донецкой области Восемьсот двенадцатый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Минобороны РФ заявило, что российские военные взяли под контроль Работино. Командование ВСУ это отрицает.

Владимир Путин сказал, что изменений в Генштабе «нет и не планируется».

Ленинградский военный округ возглавил генерал Александр Лапин.

Зеленский отменил все зарубежные поездки на фоне наступления российских войск в Харьковской области.

Российские военные обстреляли центр Херсона. Пострадали 18 человек.

Минобороны России заявило, что Крым был атакован 10 ракетами ATACMS.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска.

Аэропорты Казани и Нижнекамска прерывали работу из-за угрозы атаки дронов.

Украинские артиллеристы в Харьковской области

Российские войска в мае пошли в наступление в приграничных районах Харьковской области. Из населенных пунктов, к которым приближаются военные РФ, эвакуируют жителей, зачастую под непрекращающимся обстрелом. Украинское командование 14 мая объявило, что для сохранения жизней бойцов переместило подразделения возле города Волчанск и села Лукьянцы в Харьковской области «на более выгодные позиции». Президент Украины Владимир Зеленский на фоне наступления российских войск отказался от всех зарубежных поездок.

Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, украинские военные, в том числе из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продолжают держать оборону. 12 мая в телеграм-канале бригады появилось видео, на котором бойцы показывают, как выглядит их долговременная огневая точка (ДОТ) на харьковском участке фронта. «Оборудован нормально. Все, что надо, есть. Буржуйка снаружи. Обложен лесом. Кто говорит, что плохо сделано? Засыпан землей. Самое лучшее, что было у нас», — говорит закадровый голос.

Видео было опубликовано вскоре после того, как украинский военный Денис Ярославский в своем фейсбуке написал, что на участке фронта, где войска РФ пошли в наступление, не было необходимых, по его мнению, оборонительных сооружений. «За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», — заявил он.

Бойцы 92-й бригады ведут огонь из «Града» по российским позициям в Харьковской области Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы ВСУ перед десантом на левый берег Днепра

Крынки — важный плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра. В феврале 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, доложил Владимиру Путину, что Крынки «зачищены». Украинская сторона эти заявления назвала «манипуляцией и фальсификацией фактов». По состоянию на середину мая украинские военные по-прежнему проводили операции в районе Крынок.

Среди тех, кто воюет на этом участке фронта, бойцы 126-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Украины. В феврале 2024 года боец этой бригады Богдан Коваленко в интервью украинскому «5 каналу» рассказал некоторые подробности операций в Крынках Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Сложное направление, как и для морской пехоты , для нас, 126-й бригады, очень сложное направление. Почему? Потому что логистика очень сложная. Все, что передается туда, может передаться только водным путем. Все. Водным путем», — рассказывал Коваленко Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Мы все понимаем, на что мы идем, мы все понимаем, что есть риск не вернуться оттуда», — говорил боец 126-й бригады теробороны, отвечая на вопрос журналистки, молится ли он перед рейдом в Крынки. «Страх это такая вещь — ты или ему поддаешься, или с ним работаешь, — сказал он. — И с той стороны противнику так же страшно, там же не роботы, там не какие-то суперлюди или звери, там такие же люди, так же им страшно, так же не хотят умирать, только мы воюем за свой дом. Они едут не пойми откуда сюда, не пойми зачем» Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Запуск разведывательного дрона

В этой войне обе стороны активно используют разные типы беспилотников. Так, FPV-дроны, позволяющие операторам в прямом эфире наблюдать за происходящим, помогают вести разведку на поле боя, они также могут нести и сбрасывать взрывчатку, нанося непосредственный урон противнику. Среди беспилотников, которые используют украинские военные, дроны «Фурия». Этот беспилотник, разработанный в Украине, предназначен для тактической воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Украинские СМИ писали, что «Фурия», согласно заявленным характеристикам, может держать крейсерскую скорость 65 км/ч, находиться в воздухе до трех часов (зависит от погодных условий) и углубляться в тыл врага на 50 километров.

Боец 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ готовит дрон «Фурия» к запуску в Донецкой области Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Запуск «Фурии» Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Бойцы 148-й бригады корректируют огонь артиллерии, используя полученные с помощью «Фурии» данные Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Посадка «Фурии» — самый сложный этап, рассказывал «Крым.Реалии» один из бойцов ВСУ, работающий с такими дронами. В частности, говорил он, нужно постоянно мониторить высоту, чтобы вовремя открылся парашют: «Чтобы не низко и не высоко. Низко — разобьется самолет. Высоко — дальше будет нести ветром и на деревья попадет», — говорил он. Другой украинский военный в репортаже телеканала FREEДОМ говорил , что у бойцов существует традиция — целовать успешно приземлившиеся дроны в камеру, чтоб в следующий раз «самолет точно вернулся» с боевого задания Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот одиннадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.