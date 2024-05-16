«Фурии» помогают украинским военным вести разведку и корректировать огонь артиллерии в Донецкой области Восемьсот двенадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Минобороны РФ заявило, что российские военные взяли под контроль Работино. Командование ВСУ это отрицает.
- Владимир Путин сказал, что изменений в Генштабе «нет и не планируется».
- Ленинградский военный округ возглавил генерал Александр Лапин.
- Зеленский отменил все зарубежные поездки на фоне наступления российских войск в Харьковской области.
- Российские военные обстреляли центр Херсона. Пострадали 18 человек.
- Минобороны России заявило, что Крым был атакован 10 ракетами ATACMS.
- Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска.
- Аэропорты Казани и Нижнекамска прерывали работу из-за угрозы атаки дронов.
Украинские артиллеристы в Харьковской области
Российские войска в мае пошли в наступление в приграничных районах Харьковской области. Из населенных пунктов, к которым приближаются военные РФ, эвакуируют жителей, зачастую под непрекращающимся обстрелом. Украинское командование 14 мая объявило, что для сохранения жизней бойцов переместило подразделения возле города Волчанск и села Лукьянцы в Харьковской области «на более выгодные позиции». Президент Украины Владимир Зеленский на фоне наступления российских войск отказался от всех зарубежных поездок.
Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, украинские военные, в том числе из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продолжают держать оборону. 12 мая в телеграм-канале бригады появилось видео, на котором бойцы показывают, как выглядит их долговременная огневая точка (ДОТ) на харьковском участке фронта. «Оборудован нормально. Все, что надо, есть. Буржуйка снаружи. Обложен лесом. Кто говорит, что плохо сделано? Засыпан землей. Самое лучшее, что было у нас», — говорит закадровый голос.
Видео было опубликовано вскоре после того, как украинский военный Денис Ярославский в своем фейсбуке написал, что на участке фронта, где войска РФ пошли в наступление, не было необходимых, по его мнению, оборонительных сооружений. «За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», — заявил он.
Бойцы ВСУ перед десантом на левый берег Днепра
Крынки — важный плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра. В феврале 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, доложил Владимиру Путину, что Крынки «зачищены». Украинская сторона эти заявления назвала «манипуляцией и фальсификацией фактов». По состоянию на середину мая украинские военные по-прежнему проводили операции в районе Крынок.
Запуск разведывательного дрона
В этой войне обе стороны активно используют разные типы беспилотников. Так, FPV-дроны, позволяющие операторам в прямом эфире наблюдать за происходящим, помогают вести разведку на поле боя, они также могут нести и сбрасывать взрывчатку, нанося непосредственный урон противнику. Среди беспилотников, которые используют украинские военные, дроны «Фурия». Этот беспилотник, разработанный в Украине, предназначен для тактической воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Украинские СМИ писали, что «Фурия», согласно заявленным характеристикам, может держать крейсерскую скорость 65 км/ч, находиться в воздухе до трех часов (зависит от погодных условий) и углубляться в тыл врага на 50 километров.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот одиннадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.