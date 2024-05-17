Российские танки Т-90М «Прорыв» занимают позиции в Херсонской области. На авдеевском фронте военные медики спасают бойцов 47-й бригады ВСУ Восемьсот тринадцатый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Зеленский: «Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков».

МВД Украины утверждает, что российские военные берут в плен и расстреливают жителей Волчанска.

Комитет Госдумы по обороне выступил против предоставления отсрочки от призыва по мобилизации для отцов троих детей.

Владимир Зеленский посетил Харьков.

При обстреле харьковского села ранены шесть человек, в том числе глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

«Важные истории» выяснили, что с начала войны россияне зарегистрировали на оккупированных территориях Украины около 500 компаний. Через них вывозят украинское зерно.

Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников и ракет на российские регионы и Крым. В Шебекино пострадали два жителя.

В украинской разведке утверждают, что дроны поразили завод «Базальт» в Туле.

Погибшие при обстреле Донецка

Власти ДНР регулярно обвиняют украинских военных в обстрелах города, в результате которых гибнут мирные жители. 16 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела остановки общественного транспорта в Петровском районе города погибли четыре женщины. Дочь одной из погибших получила ранения средней степени тяжести. Украинская сторона официально обстрелы Донецка не комментирует.

Тела погибших в результате обстрела Донецка 16 мая 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Российские танкисты в оккупированной части Херсонской области

В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину была почти полностью захвачена Херсонская область. В ходе украинского контрнаступления часть региона, который Россия объявила своей территорией «по итогам референдумов», была освобождена. Украина, в том числе, вернула контроль над Херсоном, который был единственным областным центром, захваченным войсками РФ. Однако значительная часть Херсонской области все еще занята российскими войсками. Там, в числе прочего, дислоцирована российская бронетехника, включая танки Т-90М «Прорыв», принятые на вооружение ВС РФ в 2020 году.

Танк Т-90М в Херсонской области Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Командир экипажа Т-90М. Всего экипаж такого танка состоит из трех человек Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Т-90М «Прорыв» — самый новый из российских танков, задействованных во вторжении в Украину. Британская разведка в начале 2023 года сообщала о планах властей РФ отправить в Украину небольшую партию Т-14 «Армата» «в пропагандистских целях» и указывала, что российские военные отказываются принимать эти танки из-за их плохого технического состояния, а также потому, что такой бронетехники мало и они не знают, как ее эффективно использовать в боях. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в свою очередь, заявлял , что «Армата» «намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать». «Проще им купить те же Т-90», — говорил он Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

В ходе вторжения в Украину российские войска потеряли, по заявлениям представителей ВСУ и данным из независимых источников, десятки танков Т-90М «Прорыв». Представители входящего в «Ростех» «Уралвагнозавода» (УВЗ), где собирают такие танки, в апреле заявили , что Т-90М получил «дополнительную защиту днища от подрыва мин в районе носовой части». Этот и другие танки, подчеркивали на УВЗ, «продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов» Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Полевой госпиталь ВСУ под Авдеевкой

На авдеевском направлении в боях с российскими войсками участвует в числе прочих 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47-й бригады четыре месяца держали оборону на Авдеевском коксохимическом заводе, а в феврале 2024 года, когда украинское командование объявило об отводе войск из города, сумели выйти без потерь, писала «Украинская правда». 47-я бригада продолжает сражаться на Авдеевском фронте, где положение ВСУ, как писала «Медуза», ухудшилось после провала обороны в Очеретино.

Бойцы 47-й бригады на территории полевого госпиталя возле Авдеевки Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Работа медиков 47-й отдельной механизированной бригады Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Военные медики помогают снять одежду раненому бойцу, доставленному в полевой госпиталь Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Военный врач обрабатывает рану бойца 47-й бригады Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Раненые бойцы в полевом госпитале под Авдеевкой Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот двенадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.