Российские танки Т-90М «Прорыв» занимают позиции в Херсонской области. На авдеевском фронте военные медики спасают бойцов 47-й бригады ВСУ Восемьсот тринадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Зеленский: «Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков».
- МВД Украины утверждает, что российские военные берут в плен и расстреливают жителей Волчанска.
- Комитет Госдумы по обороне выступил против предоставления отсрочки от призыва по мобилизации для отцов троих детей.
- Владимир Зеленский посетил Харьков.
- При обстреле харьковского села ранены шесть человек, в том числе глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили.
- Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска.
- «Важные истории» выяснили, что с начала войны россияне зарегистрировали на оккупированных территориях Украины около 500 компаний. Через них вывозят украинское зерно.
- Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников и ракет на российские регионы и Крым. В Шебекино пострадали два жителя.
- В украинской разведке утверждают, что дроны поразили завод «Базальт» в Туле.
Погибшие при обстреле Донецка
Власти ДНР регулярно обвиняют украинских военных в обстрелах города, в результате которых гибнут мирные жители. 16 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела остановки общественного транспорта в Петровском районе города погибли четыре женщины. Дочь одной из погибших получила ранения средней степени тяжести. Украинская сторона официально обстрелы Донецка не комментирует.
Российские танкисты в оккупированной части Херсонской области
В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину была почти полностью захвачена Херсонская область. В ходе украинского контрнаступления часть региона, который Россия объявила своей территорией «по итогам референдумов», была освобождена. Украина, в том числе, вернула контроль над Херсоном, который был единственным областным центром, захваченным войсками РФ. Однако значительная часть Херсонской области все еще занята российскими войсками. Там, в числе прочего, дислоцирована российская бронетехника, включая танки Т-90М «Прорыв», принятые на вооружение ВС РФ в 2020 году.
Полевой госпиталь ВСУ под Авдеевкой
На авдеевском направлении в боях с российскими войсками участвует в числе прочих 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47-й бригады четыре месяца держали оборону на Авдеевском коксохимическом заводе, а в феврале 2024 года, когда украинское командование объявило об отводе войск из города, сумели выйти без потерь, писала «Украинская правда». 47-я бригада продолжает сражаться на Авдеевском фронте, где положение ВСУ, как писала «Медуза», ухудшилось после провала обороны в Очеретино.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот двенадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.