Российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, но его не задействуют в боевых действиях в Украине из-за высокой цены, заявил РИА Новости глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90», — сказал Чемезов.

Российский ВПК позиционирует «Армату» как новейшую разработку с мощным вооружением и передовыми технологиями.

Т-14 «Армата» был впервые показан широкой публике в Москве в 2015 году на параде в честь Дня Победы. Тогда он заглох во время генеральной репетиции, но во время самого парада проехал по Красной площади без происшествий.

Британская военная разведка в начале 2023 года сообщала о планах властей РФ отправить в Украину небольшую партию Т-14 «Армата» «в пропагандистских целях» и указывала, что российские военные отказываются принимать эти танки из-за их плохого технического состояния. В Минобороны Великобритании также отмечали, что «Армат» мало и российские военные плохо с ними знакомы и вряд ли смогут полноценно использовать в боях.

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