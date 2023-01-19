Минобороны Великобритании: Россия планирует отправить в Украину новейшие танки Т-14 «Армата»

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Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что Россия, вероятно, собирается отправить в зону боевых действий свои новейшие танки Т-14 «Армата».

В конце декабря 2022 года эти танки были сняты на одном из полигонов на юге России, который российские военные используют для подготовки сил для отправки в Украину. Незадолго до этого о планах отправить «Армату» в Украину писали провластные СМИ. Были ли к середине января Т-14 уже отправлены в Украину, неизвестно.

Авторы обзора отмечают, что любое развертывание Т-14 в Украине, вероятно, будет сопряжено с высоким риском для России. Разработка «Арматы» заняла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством, напоминает Минобороны Великобритании. Кроме того, отправка в зону боевых действий Т-14 потребует адаптации логистических цепочек, так как он больше и тяжелее других российских танков.

Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь это будет сделано в пропагандистских целях, считают в Минобороны Великобритании, указывая, что таких танков производят мало, а командиры недостаточно знакомы с «Арматой», чтобы доверять ей в бою.

Танк нового поколения Т-14 «Армата» был впервые показан широкой публике в Москве в 2015 году на параде в честь Дня Победы. Тогда широко обсуждалось, что «Армата» заглохла во время генеральной репетиции парада прямо напротив Мавзолея на Красной площади.

В декабре 2021 года «Ростех» объявил о запуске серийного производства танка «Армата». До начала серийного выпуска в Минобороны сообщали о контракте на поставку примерно 130 танков Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».

Производством Т-14 занимается «Уралвагонзавод». В 2016 году предприятие оценивало стоимость серийного Т-14 в 250 миллионов рублей за единицу.

Одна из отличительных особенностей Т-14 — необитаемая башня, которая позволяет всему экипажу находиться в бронированном корпусе танка.