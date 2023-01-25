Минобороны Великобритании: новейшие российские танки Т-14 «Армата», которые отправляют в Украину, находятся в очень плохом состоянии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Британское министерство обороны в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что российские войска, участвующие во вторжении, не хотят принимать танки Т-14 «Армата».

По данным авторов обзора, причина этого — плохое состояние танков, позиционировавшихся как новейшая российская разработка.

Неясно, что именно вызвало такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично говорили о проблемах с двигателем Т-14 и тепловизорными системами.

Авторы обзора также напоминают, что танк Т-14 «Армата» пока поступал в российские войска лишь в рамках опытно-промышленных партий.

Маловероятно, что Т-14, которые собираются отправить в Украину, будут соответствовать обычным стандартам, на основании которых техника считается боеспособной, считают в Минобороны Великобритании.

О планах Минобороны РФ отправить Т-14 «Армата» в зону боевых действий в Украине британские военные первый раз сообщали 19 января, ссылаясь на российские медиа, поддерживающие войну. Тогда в обзоре говорилось, что в Украину собираются перебросить небольшую партию Т-14 «Армата» «в пропагандистских целях». Авторы обзора указывали, что таких танков очень мало, а командиры недостаточно знакомы с «Арматой», чтобы доверять ей в бою.

Танк нового поколения Т-14 «Армата» был впервые показан широкой публике в Москве в 2015 году на параде в честь Дня Победы. Тогда широко обсуждалось, что «Армата» заглохла во время генеральной репетиции парада прямо напротив Мавзолея на Красной площади.