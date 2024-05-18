Война Восемьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура

Как сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, в ночь на 18 мая армия РФ запустила 13 дронов «Шахед-131/136». Все БПЛА удалось сбить силам ПВО в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

В государственной компании «Укрэнерго» сообщили, что беспилотники атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах страны. В компании добавили, что обошлось без пострадавших.

Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что в регионе была повреждена энергетическая инфраструктура. Власти других подвергшихся атаке регионов ситуацию пока не комментировали.