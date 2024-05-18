Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура

Российские войска в ночь на 18 мая атаковали украинские регионы беспилотниками, сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

По его данным, войска РФ запустили 13 ударных беспилотников типа «Шахед-131/136» из районов Приморско-Ахтарска и Курска. Все БПЛА удалось сбить силам украинской противовоздушной обороны в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

В государственной компании «Укрэнерго» сообщили, что беспилотники атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах страны. В компании добавили, что обошлось без пострадавших. На объектах ведутся аварийно-восстановительные работы.

Власти большинства подвергшихся атаке регионов ситуацию пока не комментировали. В то же время глава Полтавской областной администрации Филип Пронин сообщил, что в регионе была повреждена энергетическая инфраструктура.

Войска РФ регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Так, в конце марта в результате была разрушена Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области, а в апреле — Трипольская ТЭС в Киевской области. Президент России Владимир Путин 11 апреля назвал удары по электростанциям частью «демилитаризации» Украины и ответом на обстрелы российских энергетических объектов.