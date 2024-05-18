Отчисленный из МГУ украинец Сергей Гулько, которого трижды арестовывали из-за постов о войне в Украине, уехал из России

Гражданин Украины Сергей Гулько, которого трижды арестовывали и постановили выдворить из страны из-за постов о войне, уехал из России. Об этом «Медиазоне» рассказала рассказал сам Гулько.

По его словам, сперва он за свой счет улетел в Грузию, но его не пропустили на границе. Сейчас Гулько вместе с девушкой находится в другой стране. Он попросил журналистов не раскрывать его местоположение.

Также Гулько рассказал изданию, что в первый же день его нахождения в центре для иностранных граждан в Сахарово к только что прибывшим туда иностранцам пришли сотрудники военкомата с предложением подписать контракт и уехать воевать в Украину.

Сергей Гулько учился на факультете фундаментальной медицины МГУ, был студентом шестого курса. В первый раз его задержали 3 апреля и отправили под арест на десять суток по статье о неповиновении полицейским (19.3 КоАП РФ). На выходе из спецприемника Сергея задержали во второй раз и арестовали еще на 12 суток по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП РФ). Как писала «Медиазона», поводом послужили слова «Слава Украине!» в профиле Гулько во «ВКонтакте».

Вечером 25 апреля Сергей должен был выйти на свободу, но его задержали и увезли в ОВД, а на следующий день суд предписал ему покинуть Россию в течение трех суток. На том же заседании Гулько отправили под арест на 12 суток по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП) и демонстрации экстремистской символики — аргументы адвоката, что в случае ареста Сергей не сможет выполнить предписание о выезде из РФ, суд во внимание не принял.

Сам Гулько рассказал журналистам, что писал посты, за которые его отправили под арест, еще в первые месяцы войны. Его девушка предполагала, что донос на Сергея мог написать его однокурсник, который делал скриншоты постов Гулько.

В мае его вновь задержали на выходе из спецприемника, после чего перевели в центр временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). В середине мая стало известно, что Сергея отчислили из МГУ.