Бои за Волчанск продолжаются. Город разделяет река Волчья — один ее берег захватила российская армия, второй пытаются удержать украинские войска Восемьсот восемнадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Минобороны России объявило о начале учений с тактическим ядерным оружием.
- Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве.
- ЕС согласовал план по использованию замороженных активов России. Украина получит три миллиарда евро в 2024 году.
- Минюст России внес украинский фонд помощи военным «Вернись живым» в реестр «нежелательных организаций».
Украинские военные на передовой в Харьковской области
Российские войска с 10 мая ведут наступление в Харьковской области. Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 мая сообщил о двух отбитых атаках россиян в направлении села Липцы в пригороде Харькова. Украинским военным, следует из сводки, удалось не допустить потерю контроля над населенным пунктом. Войска РФ также наступают в районе города Волчанск Чугуевского района, жители которого экстренно эвакуируются в более безопасные места. Из-за обстрелов некоторым жителям Волчанска приходится самостоятельно выбираться из города, помощь к ним добраться не может.
Последствия обстрела Донецка
Власти ДНР, контролирующие Донецк, ежедневно сообщают о жертвах и разрушениях в городе в результате обстрелов, в которых они обвиняют украинских военных. Глава ДНР Денис Пушилин 21 мая писал, что в результате обстрелов и ударов дронов в Донецке погиб один человек, четверо получили ранения.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот семнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.