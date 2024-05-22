Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Минобороны России объявило о начале учений с тактическим ядерным оружием.

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве.

ЕС согласовал план по использованию замороженных активов России. Украина получит три миллиарда евро в 2024 году.

Минюст России внес украинский фонд помощи военным «Вернись живым» в реестр «нежелательных организаций».

Украинские военные на передовой в Харьковской области

Российские войска с 10 мая ведут наступление в Харьковской области. Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 мая сообщил о двух отбитых атаках россиян в направлении села Липцы в пригороде Харькова. Украинским военным, следует из сводки, удалось не допустить потерю контроля над населенным пунктом. Войска РФ также наступают в районе города Волчанск Чугуевского района, жители которого экстренно эвакуируются в более безопасные места. Из-за обстрелов некоторым жителям Волчанска приходится самостоятельно выбираться из города, помощь к ним добраться не может.

Украинский военный в Волчанске Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Дороги, ведущие в Волчанск, и сам город постоянно обстреливают. Полицейские, помогающие эвакуироваться жителям Волчанска, рассказывали DW , что по их автомобилю, когда они приехали в город забрать одинокую пожилую женщину, открыл огонь российский снайпер. Полицейские передвигались в бронированном автомобиле, одном из тех, которые украинским военным предоставили западные союзники. Сотрудники полиции не пострадали, но вывезти женщину так и не удалось Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Волчанск, оккупированный в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, а затем освобожденный в ходе контрнаступления, сильно пострадал во время войны. В частности, разрушен памятник самолету Л-29. Российские войска нанесли удар по мемориалу в мае 2023 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

По состоянию на 20 мая линия фронта в Волчанске фактически проходит по реке Волчья, разделяющей город на примерно равные северную и южную части, сообщала «Украинская служба Би-би-си» Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Силы обороны совместными усилиями пытаются контролировать ситуацию и не дать врагу полностью захватить город Волчанск», — заявил 20 мая официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назар Волошин. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

По словам представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», защищающей Волчанск, украинские военные «держат противника под полным огневым контролем» и принимают меры для усиления обороны Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Глава Харьковской области Олег Синегубов заявлял 20 мая, что «линия фронта по северу, скажем так, стабилизирована», но «боевые действия за город Волчанск продолжаются» Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Официальный представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин 21 мая также говорил , что «силам обороны и всем привлеченным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск» Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Однако, подчеркнул представитель «Хортицы», оперативная обстановка в Харьковской области остается сложной и динамично меняется. Российские войска, сказал он, не оставляют попыток захватить Волчанск «с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тылы наших войск» Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Донецка

Власти ДНР, контролирующие Донецк, ежедневно сообщают о жертвах и разрушениях в городе в результате обстрелов, в которых они обвиняют украинских военных. Глава ДНР Денис Пушилин 21 мая писал, что в результате обстрелов и ударов дронов в Донецке погиб один человек, четверо получили ранения.

Жительница Донецка убирает с балкона стекла, разбитые в результате обстрела. 21 мая 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Тело погибшего в результате обстрела Донецка. 21 мая 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Медики в квартире пострадавшей от обстрела жительницы Донецка. 21 мая 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот семнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.