Минюст России внес украинский фонд «Вернись живым» в реестр «нежелательных организаций»

Минюст обновил перечень «нежелательных организаций» и внес в него украинский фонд «Вернись живым» («Повернись живим») и движение Stop Occupation of Karelia, обратил внимание проект «ОВД-Инфо».

Обе организации внесены в перечень 17 мая, а «нежелательными» признаны на основании решений Генпрокуратуры: «Вернись живым» — от 24 апреля, Stop Occupation of Karelia — от 25 апреля. Само ведомство о признании обеих организаций «нежелательными» не сообщало.

Украинский благотворительный фонд «Вернись живым» существует с 2014 года. Он собирает деньги в поддержку армии и закупает оборудование, беспилотники, средства для медицинской помощи и спасения жизней военных. В связях с ним российские власти зачастую обвиняют фигурантов уголовных дел о госизмене, возбужденных после начала полномасштабной войны.

У движения Stop Occupation of Karelia в качестве страны в решении Генпрокуратуры указана Эстония. Вероятно, речь идет о движении, которое называется Stop the occupation of Karelia. В 2015 году его сайт и страница во «ВКонтакте» по решению суда былт внесены в перечень экстремистских материалов из-за информации, «нацеленной на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку». Сама организация указывает, что существует более 11 лет и добивается того, чтобы «информация о геноциде карельского народа, стала достоянием мировой общественности».

Вслед за «Вернись живым» и Stop Occupation of Karelia Генпрокуратура также признала «нежелательной» международную правозащитную организацию Freedom House, которая проводит исследования состояния политических и гражданских свобод по всему миру. Об этом решении ведомство объявило публично.