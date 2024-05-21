Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись в районе 10 населенных пунктов. Генштаб ВСУ называет ситуацию на фронте «напряженной, но контролируемой».

Минобороны РФ: за ночь сбиты семь украинских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ: все 29 российских дронов, запущенных по Украине в ночь на 20 мая, уничтожены.

«Азовсталь» спустя два года оккупации

20 мая 2022 года украинские бойцы, более двух месяцев защищавшие «Азовсталь» в Мариуполе, хотя весь город уже захватили войска РФ, были вынуждены сдаться. О том, что им пришлось пережить в плену, рассказала «Медузе» одна из медсестер, которая была в числе защитников «Азовстали». Представители властей РФ заявляли, что не планируют восстанавливать «Азовсталь» как промышленное предприятие (историю завода можно прочитать здесь). Весной 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что на месте «Азовстали» собираются строить технопарк, но сначала нужно провести разминирование территории. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин тогда говорил, что работы по разминированию собираются закончить летом 2024 года.

«Азовсталь» 20 мая 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В захваченном Мариуполе организовали акцию «в честь второй годовщины освобождения города». У мемориала памяти работникам «Азовстали», погибшим во Вторую мировую войну, развернули «знамя Победы длиной 200 метров», сообщал ТАСС Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

«В торжественном митинге приняли участие несколько сотен человек, в числе которых местные жители, общественники, власти города, ветераны завода „Азовсталь“ и военнослужащие группировки „Восток“, которые организовали концерт, посвященный памятной дате», — сообщало российское государственное информагентство Александр Сухов / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Вид на «Азовсталь». 20 мая 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Портреты людей, эвакуированных из Волчанска

В Харьковской области продолжается эвакуация жителей из приграничных районов, на которые наступают российские войска. По данным главы Харьковской области Олега Синегубова на утро 20 мая, из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов были эвакуированы в общей сложности 10776 человек. Среди тех, кто вынужден покинуть свои дома, жители Волчанска — города в Чугуевском районе.

До начала полномасштабной войны России с Украиной в Волчанске жили более 17,5 тысячи человек. Сейчас остававшихся в Волчанске жителей, многие из которых пережили российскую оккупацию с февраля по сентябрь 2022 года, вывозят под непрекращающимся обстрелом Narciso Contreras / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Перебраться из Волчанска в менее опасные места людям помогают как государственные структуры, так и волонтеры Narciso Contreras / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Очень часто людей нужно уговаривать, даже несмотря на то, что рядом постоянная стрельба, говорится в репортаже «Настоящего времени» об эвакуации из Волчанска и расположенных рядом с ним сел Narciso Contreras / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Эвакуируемых вывозят подальше от линии фронта в относительно безопасное место, а уже там рассаживают по автобусам и везут в Харьков, в приюты, рассказывало «Настоящее время» Narciso Contreras / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Волчанск почти ровно пополам разделен рекой Волчья. Местные жители и волонтеры условно делят город на «до реки» и «за рекой», где «серая зона», пишет New Voice в репортаже об эвакуации. По оценкам волонтера Алены Гончаровой, основанным на общении с теми, кому все же удалось эвакуироваться из-за реки, в той части города могут оставаться 200-300 человек Narciso Contreras / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press «Шесть дней мы спали в подвале», — рассказывала DW жительница Волчанска Дарья. Полиция уже не смогла добраться до ее дома в Волчанске, и Дарье и ее семье пришлось самостоятельно добираться до места сбора эвакуированных в селе на полпути в Харьков. «На нашей улице нет ни одного уцелевшего дома. Все бомбили, все горело», — рассказала она, добавив: «Города уже нет» Narciso Contreras / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Пункт стабилизации ВСУ в Донецкой области

Бои продолжаются и в Донецкой области. Российские войска, в частности, пытаются наступать в направлении Веселого на участке фронта Северск-Соледар. На фото ниже работа одного из украинских пунктов стабилизации, где раненым военным оказывают первую помощь, чтобы их можно было транспортировать для дальнейшего лечения.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.