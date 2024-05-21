«Все бомбили, все горело. Города уже нет». В Волчанске — массовая эвакуация. Тем временем в Мариуполе — митинг в честь «второй годовщины освобождения» Восемьсот семнадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись в районе 10 населенных пунктов. Генштаб ВСУ называет ситуацию на фронте «напряженной, но контролируемой».
- Минобороны РФ: за ночь сбиты семь украинских беспилотников.
- Воздушные силы ВСУ: все 29 российских дронов, запущенных по Украине в ночь на 20 мая, уничтожены.
«Азовсталь» спустя два года оккупации
20 мая 2022 года украинские бойцы, более двух месяцев защищавшие «Азовсталь» в Мариуполе, хотя весь город уже захватили войска РФ, были вынуждены сдаться. О том, что им пришлось пережить в плену, рассказала «Медузе» одна из медсестер, которая была в числе защитников «Азовстали». Представители властей РФ заявляли, что не планируют восстанавливать «Азовсталь» как промышленное предприятие (историю завода можно прочитать здесь). Весной 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что на месте «Азовстали» собираются строить технопарк, но сначала нужно провести разминирование территории. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин тогда говорил, что работы по разминированию собираются закончить летом 2024 года.
Портреты людей, эвакуированных из Волчанска
В Харьковской области продолжается эвакуация жителей из приграничных районов, на которые наступают российские войска. По данным главы Харьковской области Олега Синегубова на утро 20 мая, из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов были эвакуированы в общей сложности 10776 человек. Среди тех, кто вынужден покинуть свои дома, жители Волчанска — города в Чугуевском районе.
Пункт стабилизации ВСУ в Донецкой области
Бои продолжаются и в Донецкой области. Российские войска, в частности, пытаются наступать в направлении Веселого на участке фронта Северск-Соледар. На фото ниже работа одного из украинских пунктов стабилизации, где раненым военным оказывают первую помощь, чтобы их можно было транспортировать для дальнейшего лечения.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.