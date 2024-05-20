Российские войска обстреляли базу отдыха в Харьковской области. Погибли семь человек, в их числе беременная женщина Восемьсот шестнадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- ВМС Украины заявили, что потопили российский тральщик «Ковровец» в Черном море. Официальных комментариев с российской стороны не поступало.
- Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае, после этого предприятие приостановило работу. Также был атакован НПЗ в Ленинградской области.
- В селе Черкасская Лозовая в пригороде Харькова российские войска атаковали базу отдыха. Погибли семь человек, еще 28 пострадали.
- В Белгороде в результате взрыва беспилотника пострадала 11-летняя девочка, она госпитализирована.
Обстрел базы отдыха в Харьковской области
Российские войска около 11:00 19 мая нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Спустя примерно 10 минут по базе отдыха была выпущена еще одна ракета. По данным главы региона Олега Синегубова, село обстреляли из ракетного комплекса «Искандер-М». Первоначально было известно о пяти погибших, затем Харьковская областная прокуратура сообщила, что в больнице умер один из пострадавших при обстреле — 68-летний мужчина. 20 мая стало известно, что найдено тело еще одного человека — 51-летнего мужчины, который считался пропавшим без вести.
Артиллерия ВС РФ в Херсонской области
Российские войска ведут наступление на нескольких участках фронта. По данным OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, войска РФ продвинулись в районе десяти населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Бои продолжаются и в Херсонской области, частично занятой российскими войсками.
Сбор донорской крови в Харькове
Сдача донорской крови — один из способов помочь как украинским военным, получившим ранения на поле боя, так и мирным жителям, пострадавшим во время войны. Пункты сдачи крови организованы по всей Украине, в том числе в Харькове, по которому российские войска постоянно наносят удары. «Ваша кровь может воевать», — такой девиз указан в описании канала Центра крови в Харькове в инстаграме, где были сделаны опубликованные ниже снимки.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.