Российские войска обстреляли базу отдыха в Харьковской области. Погибли семь человек, в их числе беременная женщина Восемьсот шестнадцатый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

ВМС Украины заявили, что потопили российский тральщик «Ковровец» в Черном море. Официальных комментариев с российской стороны не поступало.

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае, после этого предприятие приостановило работу. Также был атакован НПЗ в Ленинградской области.

В селе Черкасская Лозовая в пригороде Харькова российские войска атаковали базу отдыха. Погибли семь человек, еще 28 пострадали.

В Белгороде в результате взрыва беспилотника пострадала 11-летняя девочка, она госпитализирована.

Обстрел базы отдыха в Харьковской области

Российские войска около 11:00 19 мая нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Спустя примерно 10 минут по базе отдыха была выпущена еще одна ракета. По данным главы региона Олега Синегубова, село обстреляли из ракетного комплекса «Искандер-М». Первоначально было известно о пяти погибших, затем Харьковская областная прокуратура сообщила, что в больнице умер один из пострадавших при обстреле — 68-летний мужчина. 20 мая стало известно, что найдено тело еще одного человека — 51-летнего мужчины, который считался пропавшим без вести.

Разрушенная база отдыха в селе Черкасская Лозовая Evgeniy Maloletka / AP/ Scanpix / LETA

Среди пострадавших в результате обстрела, сообщил утром 20 мая глава Харьковской области Олег Синегубов, двое сотрудников скорой помощи Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Харьковская областная прокуратура начала расследование по статье УК Украины о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438) Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Останки одного из погибших в результате ракетного удара по базе отдыха в Харьковской области Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Среди погибших, сообщила Харьковская областная прокуратура, — женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Один из сотрудников базы отдыха — 51-летний разнорабочий — более суток числился пропавшим без вести. Во время обстрела он ловил рыбу, его тело днем 20 мая нашли водолазы, сообщила областная прокуратура Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Артиллерия ВС РФ в Херсонской области

Российские войска ведут наступление на нескольких участках фронта. По данным OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, войска РФ продвинулись в районе десяти населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Бои продолжаются и в Херсонской области, частично занятой российскими войсками.

В Херсонской области дислоцирована группировка «Днепр» так называемой Объединенной группировки российских войск Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

В числе прочего «Днепр» использует крупнокалиберные пушки 2А36 «Гиацинт-Б» Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Из «Гиацинтов-Б» российские войска, по данным Херсонской областной прокуратуры , ведут огонь по украинским населенным пунктам, включая Херсон Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Сбор донорской крови в Харькове

Сдача донорской крови — один из способов помочь как украинским военным, получившим ранения на поле боя, так и мирным жителям, пострадавшим во время войны. Пункты сдачи крови организованы по всей Украине, в том числе в Харькове, по которому российские войска постоянно наносят удары. «Ваша кровь может воевать», — такой девиз указан в описании канала Центра крови в Харькове в инстаграме, где были сделаны опубликованные ниже снимки.

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.