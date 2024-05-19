В результате удара по базе отдыха в пригороде Харькова погибли пять человек. Пострадали 16 человек

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска днем 19 мая нанесли удар по Малоданиловской общине в Харьковском районе.

По последним данным, погибли четыре человека, по меньшей мере восемь человек ранены. Среди пострадавших — фельдшер скорой помощи.

Обновление. По словам Олега Синегубова, российские войска нанесли два удара по одному и тому же месту в Малоданиловской общине. Атака велась ракетным комплексом «Искандер-М». Погибли пять человек. В результате ударов пострадали 16 человек, в том числе восьмилетняя девочка, а также фельдшер и водитель «скорой помощи». Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удар был нанесен по базе отдыха.

Глава общины Александр Гололобов сообщил изданию «Суспiльне», что удар пришелся «по месту летнего отдыха». Он также рассказал, что все пострадавшие — гражданские.

Синегубов также сообщил, что российские войска ударили «по территории, где отдыхали местные жители».

Читайте также

Война Восемьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»