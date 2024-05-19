Война Восемьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 мая читайте здесь.
НПЗ в Славянске-на-Кубани, который в ночь на 19 мая атаковали украинские беспилотники, приостановил работу. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, передает «Интерфакс».
По словам Труднева, на территории НПЗ были «прилеты», компания занимается оценкой ущерба.
Ранее официальные лица сообщали, что все беспилотники были сбиты, шесть из них якобы упали на территорию НПЗ и не причинили никаких повреждений.
Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани «упали» шесть украинских беспилотников. Также взрывы были зафиксированы на территории старого кладбища и хутора Трудобеликовский.
Синяговский утверждает, что по предварительным данным пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Минобороны РФ: силы ПВО сбили 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. В соцсетях сообщают об атаках на несколько НПЗ
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 мая силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один дрон над территорией аннексированного Крыма. Беспилотники также сбили над территориями Белгородской области и Краснодарского края.
Телеграм-канал Astra опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана атака на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.
Очевидцы такде сообщали о звуках взрывов и пожаре на НПЗ в Выборге Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что речь шла не об атаке беспилотников, а о «хлопке в связи с использованием пиротехнических средств».
Генштаб ВСУ: ПВО сбили все 37 российских беспилотников, атаковавших Украину в ночь на 19 мая
Беспилотники типа Shahed-131/136 были сбиты над територией Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областей, сообщает Генштаб ВСУ.
Здравствуйте! Сегодня 816-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.