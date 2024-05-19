Война Восемьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

НПЗ в Славянске-на-Кубани, который в ночь на 19 мая атаковали украинские беспилотники, приостановил работу. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, передает «Интерфакс».

По словам Труднева, на территории НПЗ были «прилеты», компания занимается оценкой ущерба.

Ранее официальные лица сообщали, что все беспилотники были сбиты, шесть из них якобы упали на территорию НПЗ и не причинили никаких повреждений.