В Краснодарском крае Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов

«Славянский нефтеперерабатывающий завод» в Краснодарском крае приостановил работу после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — заявил он.

По словам Труднева, когда завод возобновит работу, неизвестно. В разговоре с РБК он сообщил, что на территории предприятия есть видимые разрушения.

«Конечно, есть. Пока еще никто не ходит нигде, скажем так, потому что необходимо, чтобы минеры осмотрели территорию, сами понимаете. Все службы должны пройти территорию, посмотреть, убедиться в безопасности, тогда уже специалисты приступят к оценке ущерба», — пояснил он. Труднев добавил, что атаковавшие НПЗ дроны были начинены поражающими элементами.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. Взрывы также произошли в районе кладбища и хутора Трудобеликовский.

Пострадавших и разрушений нет, утверждает Синяговский.

Минобороны России сообщило, что в ночь 19 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Оперштаб региона утверждал, что на территорию НПЗ упал один беспилотник.

В конце апреля Славянский НПЗ частично приостанавливал работу из-за атаки дронов. Тогда власти сообщали, что девять украинских беспилотников атаковали резервуарный парк и ректификационную колонну.

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