Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. В Краснодарском крае дроны атаковали НПЗ, в Белгородской области поврежден храм

Ночью 19 мая российские силы ПВО уничтожили девять ракет ATACMS над территорией аннексированного Крыма, 57 беспилотников уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны России.

Еще три беспилотника уничтожены над Белгородской областью, один дрон сбили над Крымом.

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в районе полуночи о том, что идет отражение ракетной атаки, работает ПВО. Через час он сообщил, что атака отражена. По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Он также предупредил об упавших осколках и суббоеприпасах.

Оперативный штаб Краснодарского края отчитался, что в ночь на 19 мая с помощью сил ПВО подавлено не менее 10 украинских беспилотников. В Кущевском районе после падения одного из дронов «возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов».

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, пострадавших и повреждений нет.

Телеграм-канал Baza утверждает, что дроны пытались атаковать аэродром в станице Кущевская. В атаке принимали участие как минимум пять беспилотников. О последствиях канал не сообщает.

Телеграм-канал Astra публикует видео, на котором, как утверждается, беспилотники атакуют НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Обновление. Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что в ночь на 19 мая шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. По его словам, взрывы также произошли в районе кладбища и в хуторе Трудобеликовский.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за ночь сообщал об атаках беспилотников. По его данным, ВСУ атаковали село Малое Городище Новооскольского городского округа с помощью дрона-камикадзе. В результате произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Никто из мирных жителей не пострадал. Дрон также сбили в Чернянском районе области.

Baza и «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев также писали о звуках взрывов в Выборге. После этого в районе местной нефтебазы начался пожар. Вскоре губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что информация об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. «На территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет», — сообщил он.

О массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ российское Минобороны сообщало также 17 мая. За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов, в том числе 51 беспилотник сбит над территорией Крыма, 44 — над Краснодарским краем. В Новороссийске атаке подверглась нефтебаза и морской порт, в Туапсе — нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также

Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило более 100 украинских беспилотников В Новороссийске и Туапсе атакованы НПЗ, аннексированный Севастополь остался без электричества

Читайте также

Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило более 100 украинских беспилотников В Новороссийске и Туапсе атакованы НПЗ, аннексированный Севастополь остался без электричества