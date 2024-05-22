Жители обрушившегося дома в Белгороде пожаловались, что им отказали в компенсации. По закону она не положена тем, у кого нет прописки

Жительницы десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде, подъезд которого обрушился 12 мая, рассказали, что местные власти отказывают им в единовременной выплате 10 тысяч рублей из-за отсутствия постоянной регистрации в разрушенных квартирах. Рассказы жильцов приводят местные издания «Бел.ру» и «Фонарь», а также телеграм-канал «Можем объяснить».

Одна из жительниц дома рассказала «Бел.ру», что проживала в разрушенном подъезде, квартира находилась в ее собственности. По словам женщины, у ее семьи есть временная прописка в доме до 2037 года, но постоянная регистрация — в другом месте. Женщина утверждает, что из-за отсутствия постоянной регистрации ей отказали в получении выплаты в размере 10 тысяч рублей. Власти объяснили, что порядок выплат определен постановлением правительства и наличие постоянной регистрации является обязательным условием. «Есть абсолютно целые подъезды в нашем доме, и людям одобрили выплату в 10 тысяч на человека лишь потому, что они там прописаны», — рассказала она.

Другая жительница дома, Юлия, заявила изданию «Фонарь», что жила в доме на улице Щорса вместе с семьей. Она утверждает, что является собственницей двух квартир в подъездах, которые будут сносить, но ни она, ни члены ее семьи в этом доме прописаны не были.

Об отказе в выплате 10 тысяч рублей компенсации также рассказала телеграм-каналу «Можем объяснить» Екатерина — она переехала в Белгород в 2023 году после того, как в их с мужем дом в Шебекино попал снаряд. Женщина вместе с мужем и двумя детьми арендовали квартиру в доме на улице Щорса, который частично обрушился 12 мая. «В выплатах отказывают, ссылаясь на федеральный закон — выплаты положены только по прописке. Прописка у нас в Шебекино, но и там дома нет. Очень хочется какой-то справедливости. Это не моя вина, что я лишилась жилья, а они начинают ставить условия», — рассказала Екатерина.

С каналом также поговорила Дарья, которая уехала из Донецкой области в 2014 году, а с 2020 года вместе с семьей жила в Белгороде в доме на улице Щорса. Она арендовала квартиру по договору найма и была в ней прописана. По ее словам, ей отказали в выплате без объяснения причин. «Отказали видимо из-за ВНЖ. Но у нас нет другой прописки, мы собирали документы на гражданство. Квартира под завалами, все, что было в квартире, все наша собственность», — заявила Дарья.

В правительстве Белгородской области ранее сообщили «Бел.ру», что согласно постановлению, получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут жители Белгородской области, которые вынужденно покинули территорию постоянного проживания из-за обстрелов со стороны Украины во время проведения « ». При этом на эти деньги могут рассчитывать те, кто зарегистрирован по месту жительства на территории области. В том случае, если у человека нет регистрации, то 10 тысяч рублей он получить не сможет. «Иного законодательством не предусмотрено», — сказали изданию в правительстве.

Днем 12 мая в Белгороде, который с начала полномасштабного российского вторжения в Украину регулярно подвергается обстрелам, обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Перед этим в городе был объявлен сигнал ракетной опасности. Минобороны России заявило, что дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что подъезд был разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ. В результате обрушения подъезда погибли 17 человек, еще 19 получили ранения. Власти Украины это не комментировали.

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