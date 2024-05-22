«Настоящее время»: под новые санкции ЕС попадут Институт развития интернета, президент «Балтики» и Полина Гагарина
В новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 21 компания и 19 человек. Об этом сообщает «Настоящее время», в распоряжении которого есть проект документа.
Издание утверждает, что большую часть нового санкционного списка составляют военно-промышленные компании, например, «Спецхимия» (создает взрывчатые вещества) или машиностроительный завод «Маяк» (производит запчасти для авиации).
Санкции также планируется ввести против российского Института развития интернета (ИРИ). По версии ЕС, организация финансирует производство «проектов в аудиовизуальном секторе, такие как телесериалы, видеоигры и фильмы, поддерживающие агрессивную войну России».
По информации «Настоящего времени», среди физических лиц в 14-й пакет санкций попадет певица Полина Гагарина. Ее включение в список связано с тем, что она участвовала в прокремлевских мероприятиях, в том числе на концертах, посвященных годовщине аннексии Крыма.
Еще одним фигурантом санкционного списка станет миллиардер Роман Троценко, который входит в список богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,8 миллиарда долларов. Троценко — основатель холдинга «Корпорация АЕОН», в который входят три десятка предприятий, в том числе судостроительные заводы, речные пароходства, региональные аэропорты и один из крупнейших в России производителей азотных удобрений «СДС Азот».
В Еврокомиссии считают, что компании миллиардера — важный источник поступлений в российский бюджет, поэтому Троценко «материально поддерживает российское правительство, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине». В апреле 2023 года в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, предположительно, Романа Троценко, в котором он критикует российскую власть, а также лично президента РФ Владимира Путина. Сам Троценко отрицал, что это разговор с его участием.
Под санкции также может попасть Таймураз Боллоев — президент компании «Балтика», который возглавил ее после того, как она была фактически национализирована. Его компания «БТК групп» занимается поставками формы для военнослужащих.
Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России 23 февраля 2024 года. Ограничения были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отмечали в ЕС.