«Настоящее время»: под новые санкции ЕС попадут Институт развития интернета, президент «Балтики» и Полина Гагарина

В новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 21 компания и 19 человек. Об этом сообщает «Настоящее время», в распоряжении которого есть проект документа.

Издание утверждает, что большую часть нового санкционного списка составляют военно-промышленные компании, например, «Спецхимия» (создает взрывчатые вещества) или машиностроительный завод «Маяк» (производит запчасти для авиации).

Санкции также планируется ввести против российского (ИРИ). По версии ЕС, организация финансирует производство «проектов в аудиовизуальном секторе, такие как телесериалы, видеоигры и фильмы, поддерживающие агрессивную войну России».

По информации «Настоящего времени», среди физических лиц в 14-й пакет санкций попадет певица Полина Гагарина. Ее включение в список связано с тем, что она участвовала в прокремлевских мероприятиях, в том числе на концертах, посвященных годовщине аннексии Крыма.

Еще одним фигурантом санкционного списка станет миллиардер Роман Троценко, который входит в список богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,8 миллиарда долларов. Троценко — основатель холдинга «Корпорация АЕОН», в который входят три десятка предприятий, в том числе судостроительные заводы, речные пароходства, региональные аэропорты и один из крупнейших в России производителей азотных удобрений «СДС Азот».

В Еврокомиссии считают, что компании миллиардера — важный источник поступлений в российский бюджет, поэтому Троценко «материально поддерживает российское правительство, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине». В апреле 2023 года в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, предположительно, Романа Троценко, в котором он критикует российскую власть, а также лично президента РФ Владимира Путина. Сам Троценко отрицал, что это разговор с его участием.

Под санкции также может попасть Таймураз Боллоев — президент компании «Балтика», который возглавил ее после того, как она была фактически национализирована. Его компания «БТК групп» занимается поставками формы для военнослужащих.

Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России 23 февраля 2024 года. Ограничения были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отмечали в ЕС.

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