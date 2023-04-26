«Россия оказалась в лапах каких-то мудил». В сети появилась запись частного разговора, предположительно, миллиардера Романа Троценко

В интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, предположительно, российского миллиардера , в котором он критикует российскую власть, а также лично президента РФ Владимира Путина. Первыми на запись обратил внимание проект « ».

По данным журналистов, собеседником Троценко мог быть бизнесмен Николай Матушевский, а сам разговор, вероятно, состоялся в начале 2023 года. Люди на записи называют друг друга по именам — Рома и Коля.

40-минутная запись начинается с обсуждения жизни на Бали, инфраструктуры острова и возможности переезда из России. После этого собеседники перешли к разговору о войне в Украине и ситуации в РФ.

Внимание. Далее в тексте — в цитатах собеседников — содержится мат.

«К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, блядь. Которые, блядь, исповедуют какие-то странные, блядь, композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, блядь. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы. Это просто вопрос времени», — сказал, предположительно, Троценко.

Его собеседник в ответ говорит, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, «начиная с Ельцина […] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных».

«И вот это „мы победим“ уже 20 лет длится. Как может управлять страной человек, который каждый год говорит, что „это был тяжелый год“, а с 2014, что „все враги, но мы победим“», — говорит участник беседы.

«Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? Никакой же концепции „дальше“ нет. Они помрут, блядь, в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня», — продолжает мысль собеседника «Рома». Он также добавил, что россияне в какой-то момент поймут, что из России нужно уезжать, однако «будет уже поздно».

Журналисты сообщили, что ссылку на запись разговора им прислали по электронной почте. Автор письма предоставил в качестве косвенного доказательства подлинности аудиозаписи настоящий телефонный номер Троценко. На вопросы редакции источник не ответил.

Троценко подтвердил «Системе», что знаком с Матушевским, однако, по его словам, они общались «года полтора». На другие вопросы редакции бизнесмен не ответил. В свою очередь Матушевский заявил, что «этого разговора не было». Также он отметил, что последний раз общался с Троценко в 2022 году.

В марте 2023 года в сети появилась запись разговора, как утверждается, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова. В ходе телефонной беседы участники диалога в нецензурной форме осуждали действия руководства России, а также говорили о жизни под санкциями. После того как запись разошлась в СМИ, Иосиф Пригожин заявил, что запись является подделкой, «представляющей собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы [нейросетью]».

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